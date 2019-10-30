اشتية: الحكومة تدرس الذهاب للعملة المشفرة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن الحكومة الفلسطينية، تدرس الذهاب إلى العملة المشفرة، لافتاً إلى أن إسرائيل، ترفض استرداد ملياري شيكل لها في البنوك الفلسطينية.



وأوضح اشتية، في كلمة له بمؤتمر معهد (ماس)، الأربعاء، أن معظم القروض في البنوك تجارية، وهذا يخدم التنمية؛ مستدركاً: "لكن ليس على المدى البعيد".



وأضاف اشتية: "سنطلق بعد يومين عطاء للدفع الإلكتروني، بحيث تكون المدفوعات إلكترونياً، وذاهبون نحو خطوات الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل"، لافتاً إلى أن تكلفة استيراد العجول من إسرائيل 200 مليون دولار سنوياً.



وتابع اشتية: "نعمل كذلك على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وعلى تعزيز المنتج الوطني والاستيراد المباشر من العالم، وتعزيز العمق العربي، وعمل الحكومة الأساسي، ليس دفع رواتب، وكنس شوارع".







وتابع اشتية: "إذا كانت حماس لا تقبل باتفاق 2017، وفتح لا تقبل بالتقاسم الوظيفي، وما تريده حماس؛ فلنحتكم للشعب الفلسطيني، والرئيس عباس، سيصدر مرسوماً بالانتخابات التشريعية والرئاسية".

رام الله - دنيا الوطن