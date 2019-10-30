مجدلاني: رواتب الموظفين بالضفة وغزة كاملةً وسنصرف مستحقات شهر يوليو

أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين الحكوميين عن الشهر الجاري كاملةً، إضافة إلى صرف مستحقات شهر تموز/ يوليو الماضي، مشيراً إلى أن الصرف في قطاع غزة، سيكون كالضفة الغربية.



وأوضح مجدلاني، في تصريح لإذاعة (صوت القدس)، أن هناك قراراً بالمساواة بين غزة والضفة من الحكومة، لافتاً إلى أن قرار التقاعد المالي غير قانوني، ولابد من معالجته.



وأضاف مجدلاني: "لا يوجد شيء اسمه تقاعد مالي، وسيتم معالجته قريباً، خاصة موظفي الصحة والتعليم القائمين في عملهم، مبيناً أن المعالجة ستتم، فمن يستحق التقاعد سيتم تقاعده، ومن لا يستحق سيتم المعالجة، مرجحاً أن يكون سبب تأخير معالجة هذا الملف الوضع المالي للحكومة.



وعن موظفي تفريغات 2005، قال مجدلاني: إن الموضوع مقعد، وإنهم سيتقاضون رواتبهم كالشهر الماضي، لافتاً إلى أن هناك العديد الموظفين، الذين ستعود لهم الرواتب خلال الأشهر المقبلة.



وأشار مجدلاني، إلى أن الحكومة ستصرف الدفعة الثالثة من مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري 2019، مشيراً إلى أن ما يجري حالياً، هو تحديث لبيانات المستفيدين، وهو إجراء دوري.



وتابع مجدلاني: "الوزارة وبالرغم من كافة الصعوبات التي واجهتها نتيجة الأزمة المالية، تواصل دفع المستحقات"، مشيراً إلى أن الموضوع له تكلفة مالية عالية تبلغ 124 مليون شيكل، تم صرف 94 مليون شيكل لغزة، و30 مليون شيكل للضفة جزء منها عبارة عن منحة أوروبية.



وبشأن الحديث عن حجب عدد من أسماء المستفيدين من الشؤون الاجتماعية، قال مجدلاني: "تم حجب واستبدال 1058 أسرة معظمها لها دخل ثانٍ أو ملفات ضريبة لدى وزارة المالية، موضحاً أن هناك زيارة في عدد المستفيدين، حيث وصل عدد الزيادات 20 ألف أسرة".



وبشأن توقيف البرنامج في غزة، قال: "لا نتعامل مع أي جسم غير شرعي، ونحن نعمل دون الاتصال مع أحد من غزة، والدليل على ذلك دفع دفعتين للأسر الفقيرة"، مبيناً أن كل الكشوفات موجودة لدينا، ومن يرد الاتصال معنا فهناك باحثون وموظفون محسوبون على الشرعة، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطن