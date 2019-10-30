شؤون فلسطينية

مجدلاني: رواتب الموظفين بالضفة وغزة كاملةً وسنصرف مستحقات شهر يوليو

مجدلاني: رواتب الموظفين بالضفة وغزة كاملةً وسنصرف مستحقات شهر يوليو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين الحكوميين عن الشهر الجاري كاملةً، إضافة إلى صرف مستحقات شهر تموز/ يوليو الماضي، مشيراً إلى أن الصرف في قطاع غزة، سيكون كالضفة الغربية.

وأوضح مجدلاني، في تصريح لإذاعة (صوت القدس)، أن هناك قراراً بالمساواة بين غزة والضفة من الحكومة، لافتاً إلى أن قرار التقاعد المالي غير قانوني، ولابد من معالجته.

وأضاف مجدلاني: "لا يوجد شيء اسمه تقاعد مالي، وسيتم معالجته قريباً، خاصة موظفي الصحة والتعليم القائمين في عملهم، مبيناً أن المعالجة ستتم، فمن يستحق التقاعد سيتم تقاعده، ومن لا يستحق سيتم المعالجة، مرجحاً أن يكون سبب تأخير معالجة هذا الملف الوضع المالي للحكومة.

وعن موظفي تفريغات 2005، قال مجدلاني: إن الموضوع مقعد، وإنهم سيتقاضون رواتبهم كالشهر الماضي، لافتاً إلى أن هناك العديد الموظفين، الذين ستعود لهم الرواتب خلال الأشهر المقبلة.

وأشار مجدلاني، إلى أن الحكومة ستصرف الدفعة الثالثة من مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري 2019، مشيراً إلى أن ما يجري حالياً، هو تحديث لبيانات المستفيدين، وهو إجراء دوري.

وتابع مجدلاني: "الوزارة وبالرغم من كافة الصعوبات التي واجهتها نتيجة الأزمة المالية، تواصل دفع المستحقات"، مشيراً إلى أن الموضوع له تكلفة مالية عالية تبلغ 124 مليون شيكل، تم صرف 94 مليون شيكل لغزة، و30 مليون شيكل للضفة جزء منها عبارة عن منحة أوروبية.

وبشأن الحديث عن حجب عدد من أسماء المستفيدين من الشؤون الاجتماعية، قال مجدلاني: "تم حجب واستبدال 1058 أسرة معظمها لها دخل ثانٍ أو ملفات ضريبة لدى وزارة المالية، موضحاً أن هناك زيارة في عدد المستفيدين، حيث وصل عدد الزيادات 20 ألف أسرة".

وبشأن توقيف البرنامج في غزة، قال: "لا نتعامل مع أي جسم غير شرعي، ونحن نعمل دون الاتصال مع أحد من غزة، والدليل على ذلك دفع دفعتين للأسر الفقيرة"، مبيناً أن كل الكشوفات موجودة لدينا، ومن يرد الاتصال معنا فهناك باحثون وموظفون محسوبون على الشرعة، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

(بكدار) يوقع اتفاقية دعم لثلاثة مشاريع في القطاع الصحي والبنية التحتية

(بكدار) يوقع اتفاقية دعم لثلاثة مشاريع في القطاع الصحي والبنية التحتية

وفاة طفل بعد صدمه من شاحنة (جار ومجرور) بخانيونس

وفاة طفل بعد صدمه من شاحنة (جار ومجرور) بخانيونس

حالة من عدم الاستقرار الجوي ولا منخفضات حتى منتصف الأسبوع المقبل

حالة من عدم الاستقرار الجوي ولا منخفضات حتى منتصف الأسبوع المقبل

نادي الأسير: نقل الأسيرة اللبدي مجدداً إلى المستشفى

نادي الأسير: نقل الأسيرة اللبدي مجدداً إلى المستشفى

اشتية: الحكومة تدرس الذهاب للعملة المشفرة

اشتية: الحكومة تدرس الذهاب للعملة المشفرة

أبو عيطة: بتنا قاب قوسين أو أدنى من إصدار المراسيم الرئاسية لتحديد موعد الانتخابات

أبو عيطة: بتنا قاب قوسين أو أدنى من إصدار المراسيم الرئاسية لتحديد موعد الانتخابات

الدخان والنرجيلة ممنوعة دون سن الـ 18 بنابلس.. ومرحلتان لردع المخالفين

الدخان والنرجيلة ممنوعة دون سن الـ 18 بنابلس.. ومرحلتان لردع المخالفين

الجهاد: نُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة &#34;أبو العطا&#34; ونتعامل بكل جدية مع التهديد

الجهاد: نُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة "أبو العطا" ونتعامل بكل جدية مع التهديد

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

(بكدار) يوقع اتفاقية دعم لثلاثة مشاريع في القطاع الصحي والبنية التحتية

(بكدار) يوقع اتفاقية دعم لثلاثة مشاريع في القطاع الصحي والبنية التحتية

وفاة طفل بعد صدمه من شاحنة (جار ومجرور) بخانيونس

وفاة طفل بعد صدمه من شاحنة (جار ومجرور) بخانيونس

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

إصابة مستوطن بالحجارة قرب (يتسهار) بنابلس

إصابة مستوطن بالحجارة قرب (يتسهار) بنابلس

رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة يؤكد على التكامل بين القضاء والعدل والداخلية

رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة يؤكد على التكامل بين القضاء والعدل والداخلية

إصابة ثلاثة مواطنين برضوض عقب هجوم للمستوطنين على مزارعين ببلدة حوارة

إصابة ثلاثة مواطنين برضوض عقب هجوم للمستوطنين على مزارعين ببلدة حوارة

فصائل بطولكرم تصدر بياناً &#34;مهماً&#34; حول انتشار ظاهرة السلاح والمخدرات

فصائل بطولكرم تصدر بياناً "مهماً" حول انتشار ظاهرة السلاح والمخدرات

موقع إسرائيلي: الهدوء في قطاع غزة نسبي ومؤقت

موقع إسرائيلي: الهدوء في قطاع غزة نسبي ومؤقت

منوعات

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف &#34;فوج&#34; مع عارضة أزياء برازيلية

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف "فوج" مع عارضة أزياء برازيلية

قصة أغنية &#34;العالم الله&#34;.. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

قصة أغنية "العالم الله".. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: &#34;ماضي أسود&#34;

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: "ماضي أسود"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة &#34;الدبكة&#34;

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة "الدبكة"

شقيقات هنا الزاهد في زيارة لها بمنزل الزوجية

شقيقات هنا الزاهد في زيارة لها بمنزل الزوجية

حين عزم أحمد زكي &#34;كلاب الشوارع على كباب وكفته&#34;.. تعرف على القصة

حين عزم أحمد زكي "كلاب الشوارع على كباب وكفته".. تعرف على القصة

&#34;بلوك&#34; مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

"بلوك" مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

عربي

مساعٍ أمريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

مساعٍ أمريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أول تعليق إيراني على استقالة الحريري

أول تعليق إيراني على استقالة الحريري

إلقاء جثتي بن لادن والبغدادي بالبحر.. ما الرسالة الأمريكية من وراء ذلك؟

إلقاء جثتي بن لادن والبغدادي بالبحر.. ما الرسالة الأمريكية من وراء ذلك؟

بسبب قضية الأسيرين اللبدي ومرعي.. الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل

بسبب قضية الأسيرين اللبدي ومرعي.. الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل