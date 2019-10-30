شؤون فلسطينية

أبو عيطة: بتنا قاب قوسين أو أدنى من إصدار المراسيم الرئاسية لتحديد موعد الانتخابات

أبو عيطة: بتنا قاب قوسين أو أدنى من إصدار المراسيم الرئاسية لتحديد موعد الانتخابات
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
خاص دنيا الوطن
أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، أنه آن الأوان، أن يذهب الشعب الفلسطيني لصندوق الاقتراع ويختار من يُمثله، مشيرًا إلى أنه بتنا قاب قوسين أو أدنى من إصدار المراسيم الرئاسية؛ لتحديد مواعيد الانتخابات.

وقال أبو عيطة لقناة "دنيا الوطن"، إنه لا يمكن لأي شخص أن يَمن على الشعب الفلسطيني، بخصوص إمكانية إجرائها في الأراضي الفلسطيني، موضحًا أن الأمر مقترن الآن عند حركة حماس؛ لتسهيل مهمة لجنة الانتخابات وتذليل العقبات، مع ضرورة أن تكون النية لدى حماس صادقة.

وأوضح، أن الرئيس محمود عباس، مُصر على أن يذهب الشعب للانتخابات، واختيار من يُمثله، مضيفًا: "علينا أن نُعيد هذه الأمانة لشعبنا، ويكفي سلب هذا الحق من صاحبه".

وأشار إلى أنه ينغي على حماس عدم وضع اشتراطات، وأن تحرص بنوايا صادقة وإعطاء الجميع الحرية التامة لأن تجرى بغزة، ولكل شخص أن ينتخب ويقترع ويترشح، متابعًا: "بتنا قاب قوسين أوأدنى لأن يصدر المرسوم الرئاسي بموعد الانتخابات، وخلال ثلاثة شهور، يمكن أن تُجرى هذه الانتخابات".

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