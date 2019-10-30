الدخان والنرجيلة ممنوعة دون سن الـ 18 بنابلس.. ومرحلتان لردع المخالفين

وأكملت: بناء على ذلك، واستناداً على قانون مكافحة التدخين الذي صدر عام 2005، أصدر محافظ نابلس اللواء إبراهيم ... بناء على صلاحياته، وهي الحفاظ على الصحة العامة، قرار إداري مؤقت منذ شهر آذار/ مارس، يمنع من خلاله بيع الدخان بكافة أشكاله للقاصرين دون الـ 18 عاماً، ومنع أيضاً الترويج للتدخين للقُصر.



تعميم محافظ نابلس، جاء مقروناً بآلية لرفع الوعي بأهمية القضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها، فأكدت بدورها أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة ميدانية مكونة من فئات مختلفة من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، وصممت تلك اللجنة "مطوية" بعنوان "قلم مش دخان" وزع على المواطنين، بالإضافة للمطاعم والمقاهي، ومحال بيع الدخان، بالإضافة لتسليمهم "باليد" القرار الإداري الصادر عن المحافظ بمنع الترويج والبيع للقُصر.



وكشفت نائب محافظ نابلس، عن أن هناك تجاوباً من الناس وأصحاب المحال مع تلك الحملة، وأكملت "حتى الآن تم تسليم قرار المحافظة والمطوية لـ 80 مطعماً ومقهى، والذهاب إلى المدارس بمحاضرات توعوية، وقامت البلدية بإرسال إخطارات لثلاثة محال، يقومون ببيع الدخان والمعسل لقُصر حتى الآن".



وأكدت، أن تلك الخطوات تأتي ضمن المرحلة الأولى، وبعد فترة من التوعية وضمان إرسال القرار لمعظم الناس التي تبيع وتروج للتدخين، سيصعد المحافظ إلى المرحلة التالية، وهي اعتقال من يقوم بذلك، وأخذ الإجراء القانونية بحقه.

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخيرقررت محافظة نابلس، منع بيع الدخان بكافة أشكاله للقاصرين دون سن الـ 18، وعممت على المقاهي والمطاعم، بضرورة منع تقديم خدمة تدخين النرجيلة للقاصرين.وللوقوف على حيثيات الموضوع، تواصلت "دنيا الوطن" مع نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، والتي أكدت أن قرار المنع، يأتي كمرحلة أولى للتوعية، وإخبار كافة الجهات التي لها علاقة بالموضوع، ومن ثم سيعلن المحافظ عن بدء المرحلة الثانية، والتي تتضمن الاعتقال، وأخذ الإجراءات القانونية.وأوضحت الأتيرة، أن القرار جاء بناء على مبادرة شبابية من إحدى مؤسسات المجتمع المدني، التف حولهم بعض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة، وطلبوا من محافظة نابلس المساعدة في ردع هذه الظاهرة، التي تستشري بين الأطفال، سواء أكان عبر تدخين النرجيلة في المطاعم والمقاهي، أو بشراء الدخان من المحال والباعة المتجولين، مما يؤثر على صحتهم.