شؤون فلسطينية

الدخان والنرجيلة ممنوعة دون سن الـ 18 بنابلس.. ومرحلتان لردع المخالفين

الدخان والنرجيلة ممنوعة دون سن الـ 18 بنابلس.. ومرحلتان لردع المخالفين
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
قررت محافظة نابلس، منع بيع الدخان بكافة أشكاله للقاصرين دون سن الـ 18، وعممت على المقاهي والمطاعم، بضرورة منع تقديم خدمة تدخين النرجيلة للقاصرين.

وللوقوف على حيثيات الموضوع، تواصلت "دنيا الوطن" مع نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، والتي أكدت أن قرار المنع، يأتي كمرحلة أولى للتوعية، وإخبار كافة الجهات التي لها علاقة بالموضوع، ومن ثم سيعلن المحافظ عن بدء المرحلة الثانية، والتي تتضمن الاعتقال، وأخذ الإجراءات القانونية.   

وأوضحت الأتيرة، أن القرار جاء بناء على مبادرة شبابية من إحدى مؤسسات المجتمع المدني، التف حولهم بعض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة، وطلبوا من محافظة نابلس المساعدة في ردع هذه الظاهرة، التي تستشري بين الأطفال، سواء أكان عبر تدخين النرجيلة في المطاعم والمقاهي، أو بشراء الدخان من المحال والباعة المتجولين، مما يؤثر على صحتهم.

وأكملت: بناء على ذلك، واستناداً على قانون مكافحة التدخين الذي صدر عام 2005، أصدر محافظ نابلس اللواء إبراهيم ... بناء على صلاحياته، وهي الحفاظ على الصحة العامة، قرار إداري مؤقت منذ شهر آذار/ مارس، يمنع من خلاله بيع الدخان بكافة أشكاله للقاصرين دون الـ 18 عاماً، ومنع أيضاً الترويج للتدخين للقُصر.

تعميم محافظ نابلس، جاء مقروناً بآلية لرفع الوعي بأهمية القضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها، فأكدت بدورها أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة ميدانية مكونة من فئات مختلفة من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، وصممت تلك اللجنة "مطوية" بعنوان "قلم مش دخان" وزع على المواطنين، بالإضافة للمطاعم والمقاهي، ومحال بيع الدخان، بالإضافة لتسليمهم "باليد" القرار الإداري الصادر عن المحافظ بمنع الترويج والبيع للقُصر.

وكشفت نائب محافظ نابلس، عن أن هناك تجاوباً من الناس وأصحاب المحال مع تلك الحملة، وأكملت "حتى الآن تم تسليم قرار المحافظة والمطوية لـ 80 مطعماً ومقهى، والذهاب إلى المدارس بمحاضرات توعوية، وقامت البلدية بإرسال إخطارات لثلاثة محال، يقومون ببيع الدخان والمعسل لقُصر حتى الآن".

وأكدت، أن تلك الخطوات تأتي ضمن المرحلة الأولى، وبعد فترة من التوعية وضمان إرسال القرار لمعظم الناس التي تبيع وتروج للتدخين، سيصعد المحافظ إلى المرحلة التالية، وهي اعتقال من يقوم بذلك، وأخذ الإجراء القانونية بحقه.   

أخبار ذات صلة

(بكدار) يوقع اتفاقية دعم لثلاثة مشاريع في القطاع الصحي والبنية التحتية

(بكدار) يوقع اتفاقية دعم لثلاثة مشاريع في القطاع الصحي والبنية التحتية

وفاة طفل بعد صدمه من شاحنة (جار ومجرور) بخانيونس

وفاة طفل بعد صدمه من شاحنة (جار ومجرور) بخانيونس

حالة من عدم الاستقرار الجوي ولا منخفضات حتى منتصف الأسبوع المقبل

حالة من عدم الاستقرار الجوي ولا منخفضات حتى منتصف الأسبوع المقبل

نادي الأسير: نقل الأسيرة اللبدي مجدداً إلى المستشفى

نادي الأسير: نقل الأسيرة اللبدي مجدداً إلى المستشفى

اشتية: الحكومة تدرس الذهاب للعملة المشفرة

اشتية: الحكومة تدرس الذهاب للعملة المشفرة

مجدلاني: رواتب الموظفين بالضفة وغزة كاملةً وسنصرف مستحقات شهر يوليو

مجدلاني: رواتب الموظفين بالضفة وغزة كاملةً وسنصرف مستحقات شهر يوليو

أبو عيطة: بتنا قاب قوسين أو أدنى من إصدار المراسيم الرئاسية لتحديد موعد الانتخابات

أبو عيطة: بتنا قاب قوسين أو أدنى من إصدار المراسيم الرئاسية لتحديد موعد الانتخابات

الجهاد: نُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة &#34;أبو العطا&#34; ونتعامل بكل جدية مع التهديد

الجهاد: نُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة "أبو العطا" ونتعامل بكل جدية مع التهديد

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

(بكدار) يوقع اتفاقية دعم لثلاثة مشاريع في القطاع الصحي والبنية التحتية

(بكدار) يوقع اتفاقية دعم لثلاثة مشاريع في القطاع الصحي والبنية التحتية

وفاة طفل بعد صدمه من شاحنة (جار ومجرور) بخانيونس

وفاة طفل بعد صدمه من شاحنة (جار ومجرور) بخانيونس

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الضابطة الجمركية تَضبط شاحنة عجول مُهربة من إسرائيل

الضابطة الجمركية تَضبط شاحنة عجول مُهربة من إسرائيل

إصابة مستوطن بالحجارة قرب (يتسهار) بنابلس

إصابة مستوطن بالحجارة قرب (يتسهار) بنابلس

رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة يؤكد على التكامل بين القضاء والعدل والداخلية

رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة يؤكد على التكامل بين القضاء والعدل والداخلية

إصابة ثلاثة مواطنين برضوض عقب هجوم للمستوطنين على مزارعين ببلدة حوارة

إصابة ثلاثة مواطنين برضوض عقب هجوم للمستوطنين على مزارعين ببلدة حوارة

فصائل بطولكرم تصدر بياناً &#34;مهماً&#34; حول انتشار ظاهرة السلاح والمخدرات

فصائل بطولكرم تصدر بياناً "مهماً" حول انتشار ظاهرة السلاح والمخدرات

منوعات

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف &#34;فوج&#34; مع عارضة أزياء برازيلية

بعد محمد صلاح.. سمير غانم على غلاف "فوج" مع عارضة أزياء برازيلية

قصة أغنية &#34;العالم الله&#34;.. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

قصة أغنية "العالم الله".. من عقيقة ابنة عامر منيب لعمرو دياب

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: &#34;ماضي أسود&#34;

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: "ماضي أسود"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة &#34;الدبكة&#34;

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة "الدبكة"

شقيقات هنا الزاهد في زيارة لها بمنزل الزوجية

شقيقات هنا الزاهد في زيارة لها بمنزل الزوجية

حين عزم أحمد زكي &#34;كلاب الشوارع على كباب وكفته&#34;.. تعرف على القصة

حين عزم أحمد زكي "كلاب الشوارع على كباب وكفته".. تعرف على القصة

&#34;بلوك&#34; مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

"بلوك" مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

عربي

مساعٍ أمريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

مساعٍ أمريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أول تعليق إيراني على استقالة الحريري

أول تعليق إيراني على استقالة الحريري

إلقاء جثتي بن لادن والبغدادي بالبحر.. ما الرسالة الأمريكية من وراء ذلك؟

إلقاء جثتي بن لادن والبغدادي بالبحر.. ما الرسالة الأمريكية من وراء ذلك؟

بسبب قضية الأسيرين اللبدي ومرعي.. الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل

بسبب قضية الأسيرين اللبدي ومرعي.. الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل