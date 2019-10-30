الجهاد: نُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة "أبو العطا" ونتعامل بكل جدية مع التهديد

حملت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية أي أَذًى يلحق بالقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، معتبرة أن أي تهديد بحقه عدوان على الشعب الفلسطيني.



وأكدت الحركة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أنها تتعامل بكل جدية مع هذا التهديد، وهو تهديد يأتي في سياق الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني.



وكان الإعلام الإسرائيلي، قد كشف أمس الثلاثاء، عن تحذير أطلقه ضباط عسكريون رفيعو المستوى، من أعداء كثر على جبهات عدة، كان من ضمنهم الفلسطيني القائد في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.



وأضافت الحركة "الاحتلال كيان دموي، يقوم على القتل وممارسة الاٍرهاب، الأخ القائد بهاء أبو العطا مناضل ومقاوم من أجل الحرية، وليس إرهابياً ولا قاطع طريق ولا يمارس عدواناً، وإنما يقوم بدوره الوطني، وفق ما أقرته كل شرائع السماء وقوانين الأرض، التي أعطت المظلومين كل الحق في الدفاع عن أنفسهم وحماية أرضهم، والتصدي للإرهاب والعدوان والاحتلال".



ووفق صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية ، فإن ضباط عسكريون رفيعو المستوى يعتبرون "أبو عطا" خطراً محدقاً على أمن إسرائيل".



وتقول الصحيفة في أبو العطا: "أحد كبار الإرهابيين في الجيب الساحلي المحاصر، وبينما مثلت حركة حماس الحزب الحاكم في قطاع غزة، فقدت الحركة في السنوات الأخيرة، سيطرتها على الشارع، ليأتي أبو عطا، الرجل الرئيسي لطهران في غزة، ويملأ هذا الفراغ".



وزعمت الصحيفة: "شارك أبو العطا في التخطيط لهجمات ضد إسرائيل، وتصنيع الأسلحة، وتحسين قدرات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، والجهاد الإسلامي ثاني أكبر مجموعة في قطاع غزة بعد حماس، تم تقييمها من قبل المخابرات العسكرية كعامل يزيد من خطر التصعيد في القطاع المحاصر".

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير