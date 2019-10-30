رباح: القضايا المتصلة بالانتخابات تحتاج لنجلس جميعًا لمناقشتها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، أن موافقة جميع القوى والفصائل، وفق ما صرح به الدكتور حنا ناصر، هو أمر جيد.



وقال رباح لقناة "دنيا الوطن"، إن القضايا المتصلة بالعملية الانتخابية، تحتاج لجلوس الجميع لمناقشتها، مضيفًا: "يجب تحويل هذا الإجماع إلى خطوات عملية وملموسة، وبحث الآليات التي توصلنا إلى صندوق الانتخابات".



وأشار إلى أنه ينبغي أن يدعو الرئيس محمود عباس، الجميع على طاولة حوار للخروج برؤية، والتوافق بين القوى، لإزالة العقابات التي من الممكن أن تظهر خلال أو قبل العملية الديمقراطية، لافتًا إلى أن الانتخابات هي مدخل لإنهاء الانقسام الممتد منذ 13 عامًا.



وأوضح أن المؤسسات التي ستنبثق عن الانتخابات، هي جوهر العملية الديمقراطية، خصوصًا وأن فلسطين في مرحلة تحرر وطني.



وحول الموعد الذي يجب أن يتم فيه إعلان المواعيد اللازمة لإجراء الانتخابات، قال رباح: "نفضل أن يتم تحديد الموعد بالتوافق والتشاور، ويرتبط بهذا الموعد بعدد من الآليات، ووفق نظام زمني موحد".