طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

شددت الوزارة، على ضرورة تواجد المسافرين، صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزامهم بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.وطالبت، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.