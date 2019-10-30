طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن سفر المواطنين عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الخميس، سيكون للحافلات الحادية عشرة والثانية عشر والثالثة عشر حتى الرقم (84) من كشف (10/24).
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن سفر المواطنين عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الخميس، سيكون للحافلات الحادية عشرة والثانية عشر والثالثة عشر حتى الرقم (84) من كشف (10/24).
شددت الوزارة، على ضرورة تواجد المسافرين، صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزامهم بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
وطالبت، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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وطالبت، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
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