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نائبة لبنانية: مافيا من زعماء الطوائف تحكم لبنان

نائبة لبنانية: مافيا من زعماء الطوائف تحكم لبنان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت عضو البرلمان اللبناني، بولا يعقوبيان، أن هناك "مافيا واحدة" من زعماء الطوائف تحكم لبنان، مؤكدةً أنه لا يمكن لأحد أن يوقف المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقالت يعقوبيان، لقناة (CNN) الأمريكية: "أعتقد أن كل الأقنعة سقطت، ويمكننا رؤية أن مافيا واحدة متشبثة بالسلطة، ولا تريد المغادرة، ولا تريد الاستقالة، وإن كان الجميع في الشارع يدعونها للاستقالة، هم يديرون الدولة، وهم مسؤولون عن كل شيء يحدث في الوقت الحالي".

وأضافت: "هناك خمسة أو ستة ممن يسمون زعماء، زعماء طائفيون يقومون بإدارة الدولة، ويديرون كل شيء، كنت أسميهم مافيا واحدة كبيرة، وكان الناس يقولون لي: لا هناك اختلافات، وهذا الشخص مختلف عن ذلك الشخص، وهذا الشخص يحاول، والشخص الآخر لا يسمح له بأداء سياساته الإصلاحية".

وردت يعقوبيان على تصريحات حاكم المصرف المركزي بأن لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي، قائلة: "أعتقد أنه يهدد الناس في الشارع بأن الانهيار قريب، على كل حال قبل 17 تشرين الأول/ أكتوبر كان الأمر هو ذاته، وأزمة الدولار، الأمر الذي لم يحدث من قبل في لبنان، وكان هناك مشكلة اقتصادية حقيقية، هذه المظاهرات ليست فقط من أجل ضرائب (واتساب) هي محصلة كل شيء، وبالأخص الوضع الاقتصادي المظلم الذي تسبب به هؤلاء السياسيون ودماهم".

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن تقديم حكومته استقالتها للرئيس الجمهورية، وذلك تجاوباً مع مطالب الشارع الذي انتفض، مطالباً بإسقاط العهد، ممثلاً برؤساء الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب، وقد دخلت المظاهرات الحاشدة يومها الـ 14.

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