الضابطة الجمركية تَضبط شاحنة عجول مُهربة من إسرائيل





ووفق بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فقد تم ضبطها من خلال دورية مشتركة مع جهة الاختصاص في إحدى القرى غرب رام الله، وتم التحفظ عليها، وإحالة القضية لوزارة الزراعة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.