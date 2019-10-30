الضابطة الجمركية تَضبط شاحنة عجول مُهربة من إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
ضبط جهاز الضابطة الجمركية خلال ساعات فجر اليوم الأربعاء، شاحنة محملة بالعجول مُهربة من إسرائيل، وذلك بناء على معلومات استخباراتية.
ضبط جهاز الضابطة الجمركية خلال ساعات فجر اليوم الأربعاء، شاحنة محملة بالعجول مُهربة من إسرائيل، وذلك بناء على معلومات استخباراتية.
ووفق بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فقد تم ضبطها من خلال دورية مشتركة مع جهة الاختصاص في إحدى القرى غرب رام الله، وتم التحفظ عليها، وإحالة القضية لوزارة الزراعة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.
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