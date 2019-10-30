مساعٍ أمريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

قالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكي في السودان، مها أيوب: إن مساع تمارس حالياً؛ لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأوضحت المسؤولة الأمريكية، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء: "فقط هذا الأمر قد يتطلب بعض الوقت"، وذلك عقب لقاء الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمكتبه بالقصر الجمهوري، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، وبحث اللقاء أوجه التعاون بين السودان وأمريكا.



وشدد البرهان على ضرورة رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدةً على "أهمية النظر بايجابية للتغيير الحقيقي الذي أحدثته الثورة، وما استتبعها من إجراءات عملية لمصلحة التغيير في السودان".



وأدرجت السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993، حيث طالبت الخارجية السودانية، الاثنين الماضي، الولايات المتحدة بوضع آلية مشتركة للتفاوض حول إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وأكدت إلهام محمد أحمد، الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، على ضرورة إعادة طرح آلية مشتركة لاستئناف عملية الحوار مع الولايات المتحدة؛ لإزالة اسم بلادها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وجاء هذا البيان، بعد لقاء جمعها في مكتبها بالقائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم شوكان.



رام الله - دنيا الوطن