إصابة مستوطن بالحجارة قرب (يتسهار) بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، بإصابة مستوطن بجروح طفيفة بالرأس، بعد تعرضه لهجوم بالحجارة من قبل شبان فلسطينيين قرب مستوطنة (يتسهار) قرب نابلس.



وبحسب الموقع ذاته، فإن قوات الجيش الإسرائيلي، حضرت إلى المكان، واعتقلت المنفذين.



يشار إلى أن فتاة فلسطينية، أصيبت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليها، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مدخل الحرم الإبراهيمي بالخليل.