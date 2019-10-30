إصابة ثلاثة مواطنين برضوض عقب هجوم للمستوطنين على مزارعين ببلدة حوارة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثلاثة مواطنين على الأقل، برضوض طفيفة، اليوم الأربعاء، عقب هجوم للمستوطنين على المزارعين بالحجارة في بلدة حواة جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: "إن مجموعة من مستوطني (يتسهار)، هاجموا المزارعين بالحجارة خلال قطفهم الزيتون في منطقة (النقار) المحاذية للمستوطنة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين برضوض"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأوضح، أن المصابين هم: رئيس بلدية حوارة، ناصر الحواري، ونائب رئيس البلدية، كمال عودة، والمواطن محمود شحادة، مؤكداً أن مواجهات اندلعت بالمنطقة في محاولة لصد هجوم المستوطنين.