الزعنون: لجنة الدستور الفلسطيني بذلت جهداً كبيراً لبناء برلمان فلسطيني موحد

سليم الزعنون

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رام الله - دنيا الوطن

رحب رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، بنتائج حوار رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، مع كافة الفصائل، وحركة حماس، بشأن إجراء الانتخابات العامة، متوقعاً أن تكون الانتخابات قريبة جداً.



وأوضح الزعنون، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، أنه فيما يخص بناء برلمان موحد للشعب الفلسطيني، فإن لجنة الدستور التي يرأسها، قامت بجهد كبير في هذا الموضوع، وسيكون لها اجتماعات أثناء انعقاد المجلس المركزي المقبل، والذي لم يحدد موعده بعد.