نائب أردني: على الحكومة مقايضة الإسرائيلي المتسلل بأسرانا وإلا سنقف لها بالمرصاد

النائب الأردني عضو البرلمان العربي خليل عطية

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خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

اعتبر النائب الأردني، عضو البرلمان العربي، خليل عطية، اجتياز إسرائيلي للأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية، هبة من السماء، مطالباً الحكومة الأردنية، بعدم الإفراج عنه إلا بعد الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمحكومين الأردنيين بالسجون الإسرائيلية.



وأضاف النائب عطية في تصريح لـ "دنيا الوطن": هذه فرصة ذهبية على الحكومة الأردنية ألا تفرط بها، وأن تتمسك بها، وهذا مطلب شعبي، وشريحة واسعة من الرأي العام الأردني، ترى أنه يجب الإفراج عن المتعلقين الإداريين هبة ومرعي وإخراج كل المحكومين الأردنيين.



وشدد على ضرورة ذهاب الحكومة الأردنية باتجاه مقايضة الإسرائيلي بالأسرى، قائلاً: "لا يحق لهم التنازل عن هذه الفرصة تحت أي ظرف من الظروف، يجب الذهاب في هذا الاتجاه وإلا لن نرحمهم وسنقف أمامهم بالمرصاد لإخراج أسرانا".



عقب النائب الأردني على استدعاء الأردن لسفيرها في "تل أبيب" على خلفية استمرار اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، قائلاً: هي خطوة في الاتجاه الصحيح مع أنها متأخرة قليلاً، ولكننا نحيي الحكومة على هذا الإجراء الممتاز، ومن المفروض أن نطرد السفير الملعون من الأراضي الأردنية أيضاً.



وكان وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، قد غرد عبر (تويتر) أمس الثلاثاء: "في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر بإطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور، كخطوة أولى".