مباشر | استديو الوطن | ما هي الخطوات القادمة لإجراء الانتخابات؟

دولي

النواب الأميركي يُؤيد قراراً يعترف بإبادة الأرمن.. وتركيا تَرُد

النواب الأميركي يُؤيد قراراً يعترف بإبادة الأرمن.. وتركيا تَرُد
رام الله - دنيا الوطن
أيد مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، قراراً يعترف بأن عمليات القتل الجماعي، التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام، إبادة جماعية، في تصويت رمزي، وإن كان تاريخياً من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوتر مع تركيا.

ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتاً على القرار، الذي يؤكد أن الولايات المتحدة تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية، خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).

وبدوره وصف وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، قرار مجلس النواب بشأن قضية الأرمن بأنه "قرار مخز" من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة.

وأشار أوغلو إلى أن القرار الأميركي بشأن قضية الأرمن "لاغ وباطل" بالنسبة لتركيا.

أخبار ذات صلة

تركيا تنفي التقارير عن نيتها شراء مقاتلات (سو- 35) الروسية

تركيا تنفي التقارير عن نيتها شراء مقاتلات (سو- 35) الروسية

الديمقراطيون بالكونغرس يسعون لجعل جلسات التحقيق في &#34;عزل ترامب&#34; علنية

الديمقراطيون بالكونغرس يسعون لجعل جلسات التحقيق في "عزل ترامب" علنية

لابيد: شلل وزارة الخارجية الإسرائيلية يزداد سوءاً ونتنياهو يعمل على تفكيكها

لابيد: شلل وزارة الخارجية الإسرائيلية يزداد سوءاً ونتنياهو يعمل على تفكيكها

الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على تركيا

الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على تركيا

كوشنر: نأمل أن يتعاون نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة واحدة

كوشنر: نأمل أن يتعاون نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة واحدة

وزير خارجية فرنسا: لبنان يمر بأزمة &#34;خطيرة جدا&#34;

وزير خارجية فرنسا: لبنان يمر بأزمة "خطيرة جدا"

شاهد: ترامب يُعلن القضاء على الخليفة المُحتمل لأبي بكر البغدادي

شاهد: ترامب يُعلن القضاء على الخليفة المُحتمل لأبي بكر البغدادي

غانتس: الليكود ليس مستعدًا لإجراء نقاش موضوعي

غانتس: الليكود ليس مستعدًا لإجراء نقاش موضوعي

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الضابطة الجمركية تَضبط شاحنة عجول مُهربة من إسرائيل

الضابطة الجمركية تَضبط شاحنة عجول مُهربة من إسرائيل

إصابة مستوطن بالحجارة قرب (يتسهار) بنابلس

إصابة مستوطن بالحجارة قرب (يتسهار) بنابلس

رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة يؤكد على التكامل بين القضاء والعدل والداخلية

رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة يؤكد على التكامل بين القضاء والعدل والداخلية

إصابة ثلاثة مواطنين برضوض عقب هجوم للمستوطنين على مزارعين ببلدة حوارة

إصابة ثلاثة مواطنين برضوض عقب هجوم للمستوطنين على مزارعين ببلدة حوارة

وزير الزراعة يُنفذ جولة ميدانية بنابلس ويَطّلع على المشاريع بالمدينة

وزير الزراعة يُنفذ جولة ميدانية بنابلس ويَطّلع على المشاريع بالمدينة

أبو الرب يُحذر من ممارسات الاحتلال بمنع المصلين من الدخول للإبراهيمي

أبو الرب يُحذر من ممارسات الاحتلال بمنع المصلين من الدخول للإبراهيمي

عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين دولة فلسطين وجمهورية كوستاريكا

عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين دولة فلسطين وجمهورية كوستاريكا

منوعات

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: &#34;ماضي أسود&#34;

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: "ماضي أسود"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة &#34;الدبكة&#34;

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة "الدبكة"

شقيقات هنا الزاهد في زيارة لها بمنزل الزوجية

شقيقات هنا الزاهد في زيارة لها بمنزل الزوجية

حين عزم أحمد زكي &#34;كلاب الشوارع على كباب وكفته&#34;.. تعرف على القصة

حين عزم أحمد زكي "كلاب الشوارع على كباب وكفته".. تعرف على القصة

&#34;بلوك&#34; مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

"بلوك" مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

متصلة تغازل عمرو أديب: &#34;بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة&#34;

متصلة تغازل عمرو أديب: "بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة"

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

عربي

أول تعليق إيراني على استقالة الحريري

أول تعليق إيراني على استقالة الحريري

بسبب قضية الأسيرين اللبدي ومرعي.. الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل

بسبب قضية الأسيرين اللبدي ومرعي.. الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل

القبض على إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى الأردن

القبض على إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى الأردن

تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما