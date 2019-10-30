النواب الأميركي يُؤيد قراراً يعترف بإبادة الأرمن.. وتركيا تَرُد



وبدوره وصف وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، قرار مجلس النواب بشأن قضية الأرمن بأنه "قرار مخز" من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة.



وأشار أوغلو إلى أن القرار الأميركي بشأن قضية الأرمن "لاغ وباطل" بالنسبة لتركيا.

ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتاً على القرار، الذي يؤكد أن الولايات المتحدة تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية، خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).