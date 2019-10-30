لابيد: شلل وزارة الخارجية الإسرائيلية يزداد سوءاً ونتنياهو يعمل على تفكيكها

قال يائير لابيد، عضو حزب (أزرق- أبيض): إن "شلل وزارة الخارجية يزداد سوءاً، لقد توقفت السفارات عن العمل، وأصبحت جميع ممثلياتنا في جميع أنحاء العالم مغلقة".





وأضاف لابيد في تغريدة له عبر (تويتر): "من ناحية يتحدث بيبي بصدق عن تصاعد معاداة السامية، والأضرار التي لحقت بمكانة إسرائيل في العالم، ومن ناحية أخرى يحطم النظام الذي من المفترض أن يحاربها".





وبين لابيد، أنه بدلا من أن يعزز نتنياهو، وزارة الخارجية، فإنه قام بتفكيكها، مؤكداً في الوقت ذاته، أنه حان وقت التغيير.

رام الله - دنيا الوطن