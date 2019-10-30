وزير الزراعة يُنفذ جولة ميدانية بنابلس ويَطّلع على المشاريع بالمدينة













رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الزراعة، رياض عطاري، على الجهود التي تبذلها الحكومة؛ لتنمية وتطوير القطاع الزراعي؛ لدفع عجلة التنمية والتطوير في فلسطين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز صمود المزارع، وتثبيته على أرضه.تصريحات عطاري، جاءت خلال جولة ميدانية قام بها يوم الثلاثاء، لمحافظة نابلس، التقى خلالها المحافظ اللواء إبراهيم رمضان، ورئيس البلدية، سميح طبيلة، وعدداً من رؤساء المجالس المحلية، والمزارعين في المحافظة.وأبرق عطاري خلال لقائه طبيلة، تحيات رئيس الوزراء، والحكومة لرئيس وأعضاء مجلس بلدي نابلس، مؤكداً دعمهم ومساندتهم لبلدية نابلس في خطتها الأخيرة في إزالة التعديات، مشدداً على ضرورة فرض النظام وسيادة القانون على الجميع لتحقيق المصلحة العامة.كما ناقش عطاري وطبيلة أطر التعاون في مجالات الاستثمار في المياه المعالجة الخارجة من محطة التنقية الغربية في دير شرف من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، وكذلك ايجاد طرق بديلة لاستخدام مياه الأمطار في منطقة المحطة والتحضير لزراعة أكثر من 3000 دونم في المنطقة الغربية من المحافظة.وأطلع عطاري على عدد من المشاريع الزراعية للمتضررين من الاحتلال في موقع عشاق الارض في بورين والمنفذة من قبل صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بتمويل من الاتحاد الاوروبي، والتي بلغ عددها 43 مشروعاً زراعياً، وقد كان فياستقباله ناصر الجاغوب رئيس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.كما تفقد وزير الزراعة والوفد المرافق له محطة التنقية الغربية في دير شرف للاطلاع على سير المحطة وكيفية معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها لري المزروعات من خلال محطات التنقية والسدود.وأكد الوزير عطاري خلال زيارته مركز الخدمات المشترك في الأغوار الوسطى ولقائه رئيس المجلس خالد حمدان وعدد من رؤساء المجالس البلدية والقروية بالمحافظة جاهزية الوزارة لتقديم كافة الخدمات الارشادية والاشتال للمزارعين، وتحدث عنالمشاريع التي تعمل وزارة الزراعة على تنفيذها في محافظة نابلس.ورافق وزير الزراعة في جولته م. وجدي الكخن مدير عام مديرية زراعة محافظة نابلس، ومستشارة الوزير فاطمة ارشيد، وم. عمار صلاحات مدير عام الأراضي الزراعية، وم. عماد خليف، و م. أحمد جرادات مدير البيطرة.