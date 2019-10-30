مباشر | استديو الوطن | ما هي الخطوات القادمة لإجراء الانتخابات؟

شؤون فلسطينية

الفتياني: هناك بعض الرواسب التي سيُعالجها البرلمان الفلسطيني المقبل

الفتياني: هناك بعض الرواسب التي سيُعالجها البرلمان الفلسطيني المقبل
ماجد الفتياني
رام الله - دنيا الوطن
أكد ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، أن إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على الدعوة للانتخابات، هو جزء من موقفه الثابت في صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في أن يكون شريكاً أساسياً ببناء الوطن.

وقال الفتياني لإذاعة (صوت فلسطين): "في ظل الأجواء الإيجابية من قبل الفصائل حول الانتخابات، نريد تشجيع الجميع، وتقليل الفوارق والمسافات، فحماس باتت تدرك أنها إما أن تذهب إلى توافق وطني مع الكل الفلسطيني، أو أنها ذاهبة الى عزلة داخلية وخارجية".

وأشار الفتياني إلى أن الجهد الدبلوماسي الذي قام به الرئيس عباس، حصن المشروع الوطني الفلسطيني، ودلل على أنه لا حل في المنطقة إلا بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، فالأمنيات الوطنية يجب أن تكون ضمن المشروع الوطني الذي يشمل كل الحقوق الوطنية، مشيراً إلى أنه لا أحد ذاهب لتقديم أوراق اعتماد للاحتلال من خلال الانتخابات.

وفي السياق، أشار أمين سير المجلس الثوري، إلى أن هناك بعض الرواسب التي سيعالجها البرلمان الفلسطيني، لافتاً إلى أنه ستكون مرحلة انتقالية، وخاصة بعدما فشلت العملية التفاوضية مع الاحتلال، وضرب إسرائيل الاتفاقيات بعرض الحائط.

وفي السياق، قال الفتياني: "نحن نريد من البرلمان المقبل، أن يكرس الاعتراف الدولي بالقضية الفلسطينية على أرض الواقع، حيث إن حركة فتح، لم تكن في يوم من الأيام حركة إقصائية، وأن الانتخابات تحتاج إلى شراكة سياسية من الكل الفلسطيني".

وأكد الفتياني، أنه سيكون هناك اجتماعات سواء على صعيد اللجنة المركزية لحركة فتح، أو التنفيذية لمنظمة التحرير، أو المجلس الثوري للحركة، وذلك خلال الأيام المقبلة؛ بهدف الدخول في تفاصيل الانتخابات.

وقال: "كنا ننتظر موقف حركة حماس، وبعض الفصائل، فمهمة حركة فتح الآن والمنظمة، هي وضع الأرضية الوطنية لمارسة الشعب حقه في العملية الانتخابية"، لافتاً إلى أن حركة فتح لا تمانع أي تحالفات، فمن يريد الدخول بقوائم مشتركة معها فأبوابها مفتوحة.

وأشار، إلى أن حركته، ستجلس مع حماس، إذا أعلنت الاخيرة بشكل رسمي، أنها ستخوض الانتخابات بشكل واضح، أي انتخابات برلمانية ثم رئاسية، مؤكداً أن حماس هي جزء من المجتمع الفلسطيني.

وأكد الفتياني، أنه في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، سيكون هناك دورة للمجلس الثوري، منوهاً إلى أن حركته تريد بناء شراكات مع المجتمع المحلي، والذهاب إلى حوار بشكل واسع.

أخبار ذات صلة

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الضابطة الجمركية تَضبط شاحنة عجول مُهربة من إسرائيل

الضابطة الجمركية تَضبط شاحنة عجول مُهربة من إسرائيل

إصابة مستوطن بالحجارة قرب (يتسهار) بنابلس

إصابة مستوطن بالحجارة قرب (يتسهار) بنابلس

رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة يؤكد على التكامل بين القضاء والعدل والداخلية

رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة يؤكد على التكامل بين القضاء والعدل والداخلية

إصابة ثلاثة مواطنين برضوض عقب هجوم للمستوطنين على مزارعين ببلدة حوارة

إصابة ثلاثة مواطنين برضوض عقب هجوم للمستوطنين على مزارعين ببلدة حوارة

الزعنون: لجنة الدستور الفلسطيني بذلت جهداً كبيراً لبناء برلمان فلسطيني موحد

الزعنون: لجنة الدستور الفلسطيني بذلت جهداً كبيراً لبناء برلمان فلسطيني موحد

نائب أردني: على الحكومة مقايضة الإسرائيلي المتسلل بأسرانا وإلا سنقف لها بالمرصاد

نائب أردني: على الحكومة مقايضة الإسرائيلي المتسلل بأسرانا وإلا سنقف لها بالمرصاد

فصائل بطولكرم تصدر بياناً &#34;مهماً&#34; حول انتشار ظاهرة السلاح والمخدرات

فصائل بطولكرم تصدر بياناً "مهماً" حول انتشار ظاهرة السلاح والمخدرات

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الضابطة الجمركية تَضبط شاحنة عجول مُهربة من إسرائيل

الضابطة الجمركية تَضبط شاحنة عجول مُهربة من إسرائيل

إصابة مستوطن بالحجارة قرب (يتسهار) بنابلس

إصابة مستوطن بالحجارة قرب (يتسهار) بنابلس

رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة يؤكد على التكامل بين القضاء والعدل والداخلية

رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة يؤكد على التكامل بين القضاء والعدل والداخلية

إصابة ثلاثة مواطنين برضوض عقب هجوم للمستوطنين على مزارعين ببلدة حوارة

إصابة ثلاثة مواطنين برضوض عقب هجوم للمستوطنين على مزارعين ببلدة حوارة

وزير الزراعة يُنفذ جولة ميدانية بنابلس ويَطّلع على المشاريع بالمدينة

وزير الزراعة يُنفذ جولة ميدانية بنابلس ويَطّلع على المشاريع بالمدينة

أبو الرب يُحذر من ممارسات الاحتلال بمنع المصلين من الدخول للإبراهيمي

أبو الرب يُحذر من ممارسات الاحتلال بمنع المصلين من الدخول للإبراهيمي

عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين دولة فلسطين وجمهورية كوستاريكا

عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين دولة فلسطين وجمهورية كوستاريكا

منوعات

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

جينيفر أنستون تكشف عن مفاجأة حول Friends

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: &#34;ماضي أسود&#34;

فيفي عبده تضعُ محمد عبده بموقف محرج بسبب صورة.. والجمهور: "ماضي أسود"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة &#34;الدبكة&#34;

شاهد: رانيا فريد شوقي تتعلم رقصة "الدبكة"

شقيقات هنا الزاهد في زيارة لها بمنزل الزوجية

شقيقات هنا الزاهد في زيارة لها بمنزل الزوجية

حين عزم أحمد زكي &#34;كلاب الشوارع على كباب وكفته&#34;.. تعرف على القصة

حين عزم أحمد زكي "كلاب الشوارع على كباب وكفته".. تعرف على القصة

&#34;بلوك&#34; مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

"بلوك" مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

متصلة تغازل عمرو أديب: &#34;بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة&#34;

متصلة تغازل عمرو أديب: "بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة"

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

عربي

أول تعليق إيراني على استقالة الحريري

أول تعليق إيراني على استقالة الحريري

بسبب قضية الأسيرين اللبدي ومرعي.. الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل

بسبب قضية الأسيرين اللبدي ومرعي.. الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل

القبض على إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى الأردن

القبض على إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى الأردن

تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما