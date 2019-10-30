الاحتلال يُعاقب جندي قتل طفلاً على حدود غزة بـ"الخدمة العسكرية لشهر واحد"

نشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الأربعاء، تفاصيل محاكمة جندي إسرائيلي من لواء جفعاتي، اعترف بقتله للطفل الفلسطيني عثمان رامي حلس (15 عاماً) من قطاع غزة، بإطلاق النار عليه على السياج الحدودي مع غزة، رغم أنه لم يشكل أي خطورة على حياته.



واستشهد الطفل حلس بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2018، بعد أن أطلق قناص من جنود الاحتلال النار عليه، أثناء محاولته وضع علم فلسطين على السياج الحدودي قرب (معبر المنطار كارني) شرقي مدينة غزة.



وحسب الصحيفة، فإن محكمة عسكرية، تابعة لجيش الاحتلال، حكمت عليه بالعمل في الخدمة العسكرية لمدة شهر واحد، بعد انتهاء خدمته الإلزامية.

رام الله - دنيا الوطن