أبو الرب يُحذر من ممارسات الاحتلال بمنع المصلين من الدخول للإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن قوات الاحتلال، قامت بتحويل الحرم إلى ثكنة عسكرية، وفرضت قيوداً صارمة وقاسية لمنع المواطنين من الوصول، في خطة تهدف للحد من أعداد المواطنين المصلين الراغبين في الصلاة في المسجد الإبراهيمي، نتيجة ازدياد أعداد المصلين في الحرم وخاصة وقت صلاة الفجر.



وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بإغلاق وطرد موظفي الحرم الإبراهيمي، صباح اليوم، بعد إصابة سيدة فلسطينية، تحت مبررات واهية وعارية عن الصحة.



وقال أبو الرب: إن موظفي الوزارة، رفضوا وبشدة الانصياع لقرار قوات الاحتلال، الأمر الذي دفع الأخير إلى إخراجهم بالقوة، واحتجاز العديد منهم داخل الحرم.



وأكد أبو الرب "أن الاستمرار بهذه الجرائم بين الحين والآخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي، وبشكل علني، يُلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.



وطالب المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني، وعلى رأسها (يونسكو) بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.



كما دعا أبو الرب أبناء محافظة الخليل إلى الاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف؛ لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه.