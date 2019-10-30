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شؤون فلسطينية

عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين دولة فلسطين وجمهورية كوستاريكا

عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين دولة فلسطين وجمهورية كوستاريكا
رام الله - دنيا الوطن
أجرت مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الأمريكيتين والكاريبي، المستشار حنان جرار، الجولة الأولى من المشاورات السياسية على مستوى كبار المسؤولين مع نائبة وزير خارجية جمهورية كوستاريكا، السيدة لورينا اغيلار ريفيلو في العاصمة سان خوسيه. 

وتمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك كالزراعة والتجارة والتعليم والسياحة والصحة، وتفعيل اتفاقيات تم توقيعها من قبل، إثر قيام جمهورية كوستاريكا في الاعتراف بدولة فلسطين عام 2008 وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في العام نفسه، كما وتم بحث إمكانية توقيع اتفاقيات أخرى في مجالات معينة في الفترة المقبلة.

كما أطلعت جرار السيدة اغيلار على آخر التطورات السياسية في فلسطين، واستعرضت التحديات القائمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته، مؤكدة على أن ما تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات للقانون الدولي لا يمس الشعب الفلسطيني وحسب وإنما المنظومة الدولية برمتها، ومن مبدأ التزام الدول بحماية واحترام القانون الدولي، يتوجب على المجتمع الدولي التصدي لهذه الانتهاكات من خلال تحرك جماعي على المستوى الدولي.

من جهتها، أكدت السيدة اغيلار، أن لفلسطين أصدقاء كثيرين في كوستاريكا، وبأنها وحكومتها ملتزمون بموقفهم تجاه حل الدولتين، كما ورحبت بتطوير العلاقات الثنائية على كافة المستويات.

من جهة اخرى، التقت جرار بأبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في كوستاريكا، والتي تضم ما يقارب الخمسين عائلة، من مختلف المقاطعات الكوستاريكية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تأسيس نادٍ فلسطيني، أسوة بباقي أبناء الجالية في القارة اللاتينية، لتنظيم شؤون الجالية، وتفعيل التواجد الفلسطيني على الساحة الكوستاريكية، مما سيعزز من مكانة فلسطين في البلاد.

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