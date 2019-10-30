العمل: نسعى لابتكار وسائل حديثة للنهوض بواقع التشغيل والتدريب المهني في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

شارك مدير عام الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل، رامي مهداوي في اجتماع المجلس المحلي للتشغيل والتعليم والتدريب المهني بمحافظة سلفيت، برئاسة المحافظ اللواء د. عبد الله كميل، لاختيار مكتب تنفيذي وأعضاء لجان مساندة للعمل.



جاء ذلك، بحضور قائد المنطقة العميد إيهاب السعيدني، ومديرة مكتب عمل سلفيت، صفية الترك، ومدير عام التنمية والتخطيط بالمحافظة، م. نصرة عزريل، ومدير دائرة تنمية التشغيل عاصم أبو بكر، وممثل عن هيئة العمل التعاوني، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات المحلية، وعدد من رجال الأعمال.



وأكد مهداوي على السعي الدائم لوزارة العمل لابتكار وسائل حديثة ومتطورة؛ للنهوض بواقع التشغيل والتدريب المهني في فلسطين من خلال التعاون مع المؤسسات ذات الاختصاص، مشيراً إلى خطط الوزارة المتعلقة ببرامج التدريب الخاصة بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، منوهاً إلى أهمية العمل التعاوني وإنشاء تعاونيات فعالة.



من جهته، أكد كميل على أهمية تفعيل دور مجالس التشغيل في تحقيق التنمية والحد من البطالة ورفدها بالكفاءات والتخصصات ذات العلاقة، مشيراً إلى أهمية المسؤولية المجتمعية تجاه تقليل نسبة البطالة، وضرورة تعديل السياسات الحكومية فيما يتعلق بالتعليم الأكاديمي والتركيز على التعليم المهني، والعمل على رفع كفاءة وتدريب الخريجين الجدد، وفتح آفاق للمشاريع الصغيرة لهم، ومحاربة عمل النساء في المستوطنات، وتمكين المرأة في مختلف الميادين.



وتحدث كميل عن أهمية تجنيد كل الإمكانيات لبناء منشأة فلسطينية مقابل كل منشأة إسرائيلية، لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية بالمحافظة، والتركيز على التشبيك المبني على دراسات واقعية حول الاحتياجات المتعلقة بالتشغيل.



وتخلل اللقاء، تقديم شرح مفصل حول نظام المجلس المحلي للتشغل، وأهدافه وسياساته التشغيلية، ومعلومات عن مركز التدريب المهني والمدرسة الصناعية في سلفيت، كما تم اختيار أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، ورفع توصيات بتشكيل اللجان لاحقاً.