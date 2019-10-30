شاهد: اختام مشروع تحسين البيئة والنظافة الصحية في مخيم شعفاط

نظمت مؤسسة (cesvi) بالتعاون مع مؤسسة (overseas وUN) حفل ختام مشروع تحسين البيئة والنظافة الصحية في مخيم شعفاط، والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك أمس الثلاثاء في مخيم شعفاط.





وقال فرنسيس غرفة، المنسق الفني للمشروع، لـ "دنيا الوطن": إن حفل اليوم، هو ختام مشروع تحسين البيئة والنظافة الصحية في مخيم شعفاط، والذي استمر ثلاث سنوات، فالمخيم يُعاني من أزمة تراكم النفايات منذ عشرات السنين، ولذلك كان من المهم تنفيذ هذا المشروع، الذي موله الاتحاد الأوروبي، ونفذته مؤسسة (cesvi) بالتعاون مع مؤسسة (overseas)، بهدف تحسين البيئة والنظافة الصحية في مخيم شعفاط.





ومن جهته، بين محمود الشيخ، رئيس اللجنة الشعبية لخدمة اللاجئين لـ "دنيا الوطن"، أن الفائدة الكبيرة عادت على المجتمع المحلي، ومشروع تحسين البيئة والنظافة الصحية في المخيم، فالفرق في تحسن بيئة النظافة والصحة في المخيم أصبح واضحاً، وكذلك إدارة النفايات بشكل صحيح، كما تم العمل على تحسين نظام الصرف الصحي في المخيم، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على بيئة المخيم.









خاص دنيا الوطن - بهاء بركات