اعتقال فتى من بلدة بيت أمر شمال الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الفتى محمد رفعت الصليبي (16 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وقال الناشط الإعلامي محمد عوض: "إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت منزل المواطن رفعت صليبي (48 عاماً)، واعتدت عليه وعلى نجليه رأفت وحبيب بالضرب، وقامت بالعبث بالمنزل وإلحاق الأضرار المادية بمحتوياته"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).