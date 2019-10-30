شاهد.. قيادي بحماس: الانتخابات أفضل مما هو قائم و"تغيير الوجوه رحمة"

نشر القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، سلسلة منشورات عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، معلقاً على إمكانية إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وقال يوسف: "الانتخابات حتى ولو لم تأت بكل ما نتمنى، فهي بصراحة أفضل من كل ما هو قائم، تغيير الوجوه رحمة يا قوم، ومن أكثر علامات الحيوية والعافية السياسية في المجتمعات، هو احترامها للتعددية، وإجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية".وأضاف يوسف: "الانتخابات هي عملية التحول الديمقراطي وظاهرة صحية، حيث إن التنافس والتدافع السياسي، يأتي بخيارات وبدائل أفضل".