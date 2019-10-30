دولي

الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على تركيا

الكونغرس الأمريكي يفرض عقوبات جديدة على تركيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وافق مجلس النواب الأميركي، بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض عقوبات وقيود إضافية على تركيا، والمسؤولين الأتراك، بسبب عملية نبع السلام في شمال شرق سوريا.

وقالت تركيا، وفق وكالة (سبوتنك): "تركيا تدين بقوة تأييد مجلس النواب الأميركي لقرار العقوبات على أنقرة"، مؤكدةً أن القرار لا يتناسب مع حلف شمال الأطلسي، واتفاق الهدنة في سوريا في 17 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتوقفت عملية "نبع السلام" التركية العسكرية شمال شرقي سوريا، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

واتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومتراً من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.

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