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أول تعليق إيراني على استقالة الحريري

أول تعليق إيراني على استقالة الحريري
سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
علقت إيران على استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن أملها بتجاوز لبنان هذه المرحلة الخطيرة، مشددةً على ضرورة ضمان وحدته الوطنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "نأمل في أن يتمكن لبنان حكومة وشعبا من تجاوز هذه المرحلة الخطيرة والحساسة بنجاح وتضامن"، وفق (روسيا اليوم). 

وأكد موسوي "على ثبات واستقرار البلد الصديق والشقيق لبنان"، مشيراً إلى أن إيران تشدد على ضرورة "تلاحم وتضامن ووحدة جميع الطوائف والأحزاب والشخصيات اللبنانية، بهدف الحفاظ على الاستقرار والأمن في هذا البلد، وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني في مناخ هادئ".

وقدم رئيس الوزراء اللبناني الثلاثاء، استقالته لرئيس البلاد ميشال عون بعد الوصول إلى طريق مسدود في تسوية الأوضاع داخل البلاد على خلفية مظاهرات واسعة تعم لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي ضد السياسات الاقتصادية.

وقال الحريري: إن هذا القرار تم اتخاذه استجابة لمطالب المحتجين الذين تظاهروا في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من البلاد، مطالبين باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة.

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