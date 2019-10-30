شؤون فلسطينية

المحمود: نحتاج لتعزيز وجود القضية الفلسطينية بالمشهد الإعلامي المصري والعربي

المحمود: نحتاج لتعزيز وجود القضية الفلسطينية بالمشهد الإعلامي المصري والعربي
رام الله - دنيا الوطن
أشاد يوسف المحمود، وكيل وزارة الإعلام، بالموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، قائلاً: "إننا بحاجة إلى الإعلام المصري، وزيارتنا للقاهرة؛ لنعزز وجود القضية الفلسطينية في المشهد الإعلامي المصري والعربي".

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقده المحمود، أمس الثلاثاء، مع عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين المصريين في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، بحضور سفير دولة فلسطين، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، وعدد من مستشاري السفارة تحت عنوان "نحو تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهد الإعلامي العربي والدولي".

وقال: "نثق بالقيادة المصرية، ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والقومية والعربية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

واستعرض المحمود، آخر المستجدات السياسية والمخاطر المحدقة بالمنطقة، نتيجة انسداد الأفق السياسي، مؤكداً أن الموقف العربي كان حازماً وواضحاً بشأن ثوابت القضية الفلسطينية، والقدس هي عاصمة دولة فلسطين، وهي مفتاح السلام، وهي التي تؤدي إلى الطريق الصحيح عبر الحل السياسي على أساس الشرعية الدولية.

وتابع: أن القدس هي مدينة عربية، تهم كل عربي وكل مسلم ومسيحي في العالم، مشيراً إلى أن الاحتلال ينتهك ويقتحم المسجد الأقصى وساحاته، والمقدسات، وكنيسة القيامة، يومياً، ويعتقد أن بإمكانه تقسيم الأقصى، كما فرض التقسيم على الحرم الإبراهيمي بالخليل زمانياً ومكانياً.

وتطرق إلى الضغوط الهائلة، التي تُمارس على القيادة الفلسطينية بسبب مواقفها الصلبة بشأن القدس، وتمسكها بالثوابت الوطنية، مطالبا بضرورة زيارة الإعلاميين إلى فلسطين؛ لتوثيق ما يجري من انتهاكات، واعتداءات يومية من قبل الاحتلال.

وأشار المحمود إلى أن وزارة الإعلام الفلسطينية، تعمل على تطوير وتحديث آليات عملها، وتتطلع إلى الارتقاء بالمشهد الإعلامي الوطني، الذي يجب أن يأخذ مكانته الطبيعية بشكل دائم، وضرورة استعادة وترسيخ مكانة القضية الفلسطينية في المشهدين العربي والعالمي.

بدوره، قال السفير اللوح، إن الإعلام المصري له أهمية كبيرة، ولديه وعي وإدراك بما يجري بالمنطقة، مؤكداً أن فلسطين تقف إلى جانب الشقيقة مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتخلل اللقاء، افتتاح معرض صور، تتضمن تاريخ الصحافة في فلسطين، والصحف الفلسطينية، التي كانت تصدر، وقد أهدى المحمود المعرض إلى روح الصحفي القومي العربي محمد علي الطاهر، الذي جاء إلى مصر قادماً من مدينة يافا، وأصدر منها جريدة الشورى عام 1924، حيث كانت تهتم بشأن بلاد الشام، خاصة القضية الفلسطينية، لتنطلق إلى العالمين العربي والإسلامي.

أخبار ذات صلة

حنا ناصر: حماس أظهرت ليونة بملف الانتخابات والرئيس تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية

حنا ناصر: حماس أظهرت ليونة بملف الانتخابات والرئيس تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية

الاحتلال يُصيب فتاة فلسطينية بجروح خطيرة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالخليل

الاحتلال يُصيب فتاة فلسطينية بجروح خطيرة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالخليل

الوزير أبو سيف يتحدث عن ملف الرواتب والتقاعد المالي وأداء الحكومة

الوزير أبو سيف يتحدث عن ملف الرواتب والتقاعد المالي وأداء الحكومة

قوات الاحتلال تعتقل 23 فلسطينياً بالضفة الغربية والقدس

قوات الاحتلال تعتقل 23 فلسطينياً بالضفة الغربية والقدس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

افتتاح ميدان باسم الرئيس الراحل ياسر عرفات في إيطاليا

افتتاح ميدان باسم الرئيس الراحل ياسر عرفات في إيطاليا

تعرف على الحالة الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل

تعرف على الحالة الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل

حركة المجاهدين: ندعو لحوار وطني شامل يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة

حركة المجاهدين: ندعو لحوار وطني شامل يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

افتتاح ميدان باسم الرئيس الراحل ياسر عرفات في إيطاليا

افتتاح ميدان باسم الرئيس الراحل ياسر عرفات في إيطاليا

حركة المجاهدين: ندعو لحوار وطني شامل يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة

حركة المجاهدين: ندعو لحوار وطني شامل يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة

الأسطل: المعاهد الأزهرية في فلسطين تهدف لنشر الدين الوسطي ونبذ التشدد والتطرف

الأسطل: المعاهد الأزهرية في فلسطين تهدف لنشر الدين الوسطي ونبذ التشدد والتطرف

مجدلاني: ملتزمون بكافة واجباتنا تجاه الأسر الفقيرة بغزة

مجدلاني: ملتزمون بكافة واجباتنا تجاه الأسر الفقيرة بغزة

وزيرة الصحة: نُطالب بإنزال عقوبات رادعة بحق المعتدين على المراكز الطبية

وزيرة الصحة: نُطالب بإنزال عقوبات رادعة بحق المعتدين على المراكز الطبية

البرغوثي يدعو النقابات الآيسلندية لفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي

البرغوثي يدعو النقابات الآيسلندية لفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي

أبو ظريفة: الفصائل لم تخول هنية بالتوقيع على ورقة التفاهمات مع لجنة الانتخابات

أبو ظريفة: الفصائل لم تخول هنية بالتوقيع على ورقة التفاهمات مع لجنة الانتخابات

ملادينوف: يجب الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس

ملادينوف: يجب الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس

منوعات

&#34;بلوك&#34; مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

"بلوك" مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

متصلة تغازل عمرو أديب: &#34;بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة&#34;

متصلة تغازل عمرو أديب: "بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة"

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

عربي

القبض على إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى الأردن

القبض على إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى الأردن

تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

السعودية تعلن عن اتفاقيات بـ 15 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

السعودية تعلن عن اتفاقيات بـ 15 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

(رويترز): الرئيس عون يدرس ورقة استقالة الحريري ولن يطلب منه تصريف الأعمال

(رويترز): الرئيس عون يدرس ورقة استقالة الحريري ولن يطلب منه تصريف الأعمال