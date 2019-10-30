حنا ناصر: حماس أظهرت ليونة بملف الانتخابات والرئيس تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر: إننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة بغزة أول أمس الاثنين، كانً مهماً.





وأضاف ناصر، لتلفزيون (فلسطين) الرسمي، مساء الثلاثاء، أن الفصائل وحركة حماس أظهرت ليونة كبيرة، متابعاً: "سنبني على الليونة التي أظهرتها جميع الفصائل، من أجل تخطي أي مشاكل أخرى، قد تقف في طريق إجراء الانتخابات".





وأشار ناصر، إلى أن هناك مشاكل بحاجة إلى توافق وطني، وأن جميع القوى بما فيها حماس، توافقت على أنه لا مانع بأن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية غير متزامنة، وأن تجري بالتتالي.



وتابع ناصر: "أخذت تعهداً من الرئيس محمود عباس، بإجراء الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق، وهو تعهد غير قابل للنقض"، مؤكداً أن المشكلة الكبيرة الأولى تم حلها، قائلاً: "هذا لا يعني أن جميع النقاط الأخرى المتعلقة بالانتخابات انتهت".



وبين ناصر، أن المشاكل الأخرى ومنها قانون الانتخابات، والنسبة المئوية والتمثيل النسبي، مؤكداً أن جميع هذه المسائل قابلة للحل، متابعاً: "ما توصلنا إليه لحد هذه الزيارة يكفي، والمشاكل والعقبات الأخرى تحتاج إلى بعض الوقت.



واستطرد ناصر: "نحن بدأنا العملية الأولى والأساسية، وقد نساهم في العمليات الأخرى، أو أن تكون متروكة للأطراف السياسية المعنية"، مبدياً استعداد اللجنة للتدخل في أي مشكلة، للإدلاء بدلوها فيها".



وحول آلية التمثيل، قال رئيس لجنة الانتخابات: إن القانون ينص على التمثيل النسبي، أما الاتفاقيات بين حماس وفتح تتحدث عن نسبة 75% نسبي و25% دوائر، لافتاً إلى أن هناك خلاف في وجهات النظر حول هذه المسألة، ولكنها قريبة من إيجاد حل، وهي ليست مشكلة كبيرة.



وقال ناصر: إن لجنة الانتخابات، ستقوم بتجديد سجل الناخبين فور صدور المرسوم بإجراء الانتخابات، مبيناً أن أكثر من 80% من المواطنين مدرجون في السجلات.

رام الله - دنيا الوطن