الاحتلال يُصيب فتاة فلسطينية بجروح خطيرة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار صباح اليوم الأربعاء، على فتاة فلسطينية، عند مدخل الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، مما أدى لإصابتها بجروح خطيرة، بحسب ما جاء على موقع القناة (13) الإسرائيلية.



من جانبه، زعم المراسل العسكري الاسرائيلي، إيلي شلزنجر، أن الفتاة أشهرت سكيناً، وحاولت طعن الجنود عند الحرم الإبراهيمي، وتم إطلاق النار عليها، وإصابتها بجروح خطيرة.



أما موقع (واللا) الإسرائيلي، فقد ادعى بأن فتاة فلسطينية، كان معها سكيناً، واقتربت من إحدى نقاط الجيش الاسرائيلي، قرب الحرم الإبراهيمي، وتم إطلاق النار عليها.