شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 23 فلسطينياً بالضفة الغربية والقدس

قوات الاحتلال تعتقل 23 فلسطينياً بالضفة الغربية والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، والقدس، طالت 23 فلسطينياً.

وفي التفاصيل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 مواطناً فلسطينياً، في عدة مناطق بالضفة الغربية، وذلك خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها القوات بمنازل المواطنين.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شبان من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، داهمت القرية، واعتقلت كلاً من: يزن إبراهيم مرار، وطارق عيسى علي حسين، وموسى علي حسين، وسعيد مصطفى داود، بحسب وكالة (وفا).

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