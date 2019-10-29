افتتاح ميدان باسم الرئيس الراحل ياسر عرفات في إيطاليا



وألقى القدوة محاضرة في مدينة "باليرمو"، حضرها كبار المسؤولين وحشد كبير من الأساتذة والطلبة، واستعرض فيها الوضع في فلسطين، وخاصة تكثيف الاستعمار الاستيطاني والضرورة القصوى لتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية والقانونية لمساعدة شعبنا بإنجاز استقلاله الوطني.



وتأتي زيارة د.القدوة تلبية لدعوة من رئيس البلدية في الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.







وحضر الافتتاح عمر الفقيه القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا، وشخصيات ايطالية وجمع من الجالية الفلسطينية في ايطاليا.