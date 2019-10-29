تعرف على الحالة الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 21-15 21-15 20-14 بيت لحم 21-15 21-15 20-14 رام الله والبيرة 20-14 20-14 19-13 طولكرم 26-18 26-18 25-17 نابلس 24-16 24-16 23-15 قلقيلية 26-18 26-18 25-17 جنين 26-17 26-17 25-17 سلفيت 21-15 21-15 20-14 طوباس 26-17 26-17 25-17 روابي 22-16 22-16 23-16 الخليل 20-14 20-14 19-13 غزه 25-19 25-19 24-18 أريحا 31-20 31-20 30-20 خانيونس 25-19 25-19 24-18 الأغوار الشمالية 29-18 29-18 28-18 رفح 26-18 26-18 25-17

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو يوم الأربعاء، خريفيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وفي الليل، يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الخميس، فيكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الجمعة، يكون الجو خريفيا ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.فيما يوم السبت، يكون الجو خريفيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يليوالله تعالى أعلم