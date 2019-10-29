بسبب قضية الأسيرين اللبدي ومرعي.. الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت السلطات الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، سفيرها لدى إسرائيل، بسبب اعتقال إسرائيل لمواطنين أردنيين في سجونها.



وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في تغريدة عبر صفحته بموقع (تويتر): "استدعينا سفيرنا لدى تل أبيب للتشاور بعد رفض إسرائيل مطالبنا المستمرة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي".



وأضاف الصفدي: "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا، وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين، مؤكداً أن تعريض حياة مواطنينا اللذين تتدهور حالتهما الصحية للخطر فعل مدان، ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار".