القبض على إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن السلطات المعنية ألقت مساء الثلاثاء، القبض على شخص إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل الإسرائيلي، وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفق قناة (المملكة).



وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: "استدعينا سفيرنا لدى تل أبيب للتشاور بعد رفض إسرائيل مطالبنا المستمرة بالإفراج عن المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي".