حركة المجاهدين: ندعو لحوار وطني شامل يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سالم عطا الله، عضو مكتب الأمانة العامة لحركة المجاهدين، أن موافقة الفصائل الفلسطينية على الانتخابات خطوة مهمة يجب التقاطها.



ودعا عطا الله في تصريح صحفي، قيادة السلطة الفلسطينية، لتجاوز الانقسام والاستجابة لمطالب الوحدة الوطنية، مضيفا: "نؤكد أن الدعوة لحوار وطني شامل يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والنضال والجهد الموحد هو المدخل المهم لانهاء الانقسام".



وقال: نعتبر أن إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس سليمة ضرورة مهمة تبدأ خطواتها بالحوار والتوافق ومن ثم الانتخابات الشاملة.