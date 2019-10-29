الأسطل: المعاهد الأزهرية في فلسطين تهدف لنشر الدين الوسطي ونبذ التشدد والتطرف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، أن المعاهد الأزهرية في فلسطين تهدف لنشر الدين الوسطي ونبذ التشدد والتطرف.



وقدم وفد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء التهاني للوزير الاستاذ الدكتور علي النجار بمناسبة توليه منصب عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين متمنيا له التوفيق والسداد في مهمته الوطنية.



وترأس الوفد الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينين وبمشاركة أعضاء من الأمانة العامة ومسؤولي اللجان والدوائر في النقابة.



وأكد الأسطل على الدور الهام الذي تقوم به المعاهد الأزهرية في فلسطين ونشرها للدين الوسطي النابع من الاعتدال وترسيخ مكارم الأخلاق ونبذ التشدد والتطرف.



وتمنى الأسطل التوفيق والسداد للدكتور النجار الذي بدروه عبر عن ترحيبه بالوفد واعتزازه بهذه الزيارة مثمنا دور نقابة الصحفيين في كافة المجالات الوطنية.