كوشنر: إسرائيل ليست مصدر كل معاناة الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر غاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إسرائيل ليست مصدر كل معاناة الفلسطينيين، في وقت تواجه السلطة الفلسطينية أزمة سيولة خانقة بسبب حجز اسرائيل إيرادات جباية.



وقال كوشنر في اليوم الأول من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالعاصمة السعودية يوم الاثلاثاء، خلال جلسة حوارية "إسرائيل ليست مصدر كل معاناة الفلسطينيين"، وفق ما نقلت قناة (الحرة).



وأوضح "إذا أردت أن تستثمر في الصفة الغربية وغزة، فإن المسألة التي تمنعك هي الخوف من الإرهاب واحتمال أن يواجه استثمارك الخراب".



كما تطرق كوشنر إلى الوضع السياسي في إسرائيل وخطة ترامب للسلام "صفقة القرن"، وتصريحات نتنياهو حول ضم غور الأردن، والوضع في الكونغرس والاحتجاجات ضد ترامب، والانسحاب الأميركي من سوريا واغتيال زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.