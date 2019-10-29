مجدلاني: ملتزمون بكافة واجباتنا تجاه الأسر الفقيرة بغزة

وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن الحكومة الفلسطينية وعبر وزارة التنمية الاجتماعية ملتزمة بكافة واجباتهم تجاه المواطنين في قطاع غزة، على صعيد المساعدات النقدية التي تصرفها الوزارة للأسر الفقيرة والمهمشة.



والتقى مجدلاني في مكتبه سفير سويسرا لدى دولة فلسطين جوليان ثوني حيث أطلعه على آخر مستجدات الوضع السياسي، وأبرز برامج عمل وزارة التنمية الاجتماعية، وحضر اللقاء وكيل الوزارة داوود الديك.



وشدد مجدلاني أن الوزارة لا تقبل تسييس المساعدات الاجتماعية مؤكداً حرصها على أن تصل المساعدات لمستحقيها بكل نزاهة وشفافية .



اما على صعيد الوضع السياسي الفلسطيني قال مجدلاني: إن "الانتخابات هي قرار وإرادة سياسية من قبل الرئيس امحمود عباس وكل مكونات منظمة التحرير الفلسطينية".



وأوضح مجدلاني أن مكونات منظمة التحرير قد توافقت على ان اجراء الانتخابات تجري على مرحلتين الاولى التشريعية وتليها الانتخابات الرئاسية وفقا لقانون رقم 1 للعام 2007 بتمثيل نسبي كامل وان الوطن دائرة انتخابية واحدة وضرورة توفير حرية الوصول والمشاركة، واحترام نتائج الانتخابات.



ودعا دولة سويسرا وكافة الاصدقاء في الاتحاد الاوروبي الضغط على دولة الاحتلال للإجراء الانتخابات في القدس.



ومن جانبه أشار ثوني لاهمية اجراء الانتخابات ، وكذلك التزام بلاده بدعم مؤسسات السلطة الفلسطينية ، وكذلك تجديد موقفها من حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.