شؤون فلسطينية

البرغوثي يدعو النقابات الآيسلندية لفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي

البرغوثي يدعو النقابات الآيسلندية لفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
دعا الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، النقابات الآيسلندية الى فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال لقائه بهم، شرح البرغوثي للنقابات الآيسلندية، معاناة العمال الفلسطينيين، وطبيعة ما تعرض له الشعب الفلسطيني على يد الحكومات الإسرائيلية من تطهير عرقي وتهجير واحتلال وما انتجه ذلك ممن منظومة أبارتهايد عنصرية هي الأسوأ في تاريخ البشرية.

وأوضح البرغوثي مخاطر العملية المنهجية التي تقوم بها سلطات الإحتلال لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة عبر الإستعمار الاستيطاني الاحلالي وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية الى مئات الجيتوستانات.

كما شرح البرغوثي خطورة الحصار المفروض على قطاع غزة و ما انتجه من كارثة انسانية لا يجوز قبول استمرارها.

وقدم البرغوثي عرضا تفصيليا لمعاناة العمال الفلسطينيين الذين يضطرون للعمل في الداخل و ما يتعرضون له من مضايقات على الحواجز ومن تمييز في ظروف العمل، وكذلك ما يتعرضون له من ابتزاز من قبل المشغلين الإسرائيليين والسماسرة لاجبارهم على دفع اتاوات باهظة مقابل تصاريح العمل.

 كما أوضح أن الحصار الاسرائيلي يتسبب في أعلى نسبة بطالة في العالم في قطاع غزة والتي تصل الى 60% بين العاملين والى 80% من الخريجين الشباب.

و دعا البرغوثي الوفد النقابي الآيسلندي لفضح و تعرية الممارسات الإسرائيلية في المحافل النقابية والدولية وإلى توعية الأجيال الشابة بحقيقة النضال الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال، كما طالبهم بالانضمام بقوة الى حملة فرض العقوبات والمقاطعة على منظومة الاحتلال والتمييز العنصري الاسرائيلية والى تحريم التعامل معها و مع منتجاتها.

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