شؤون فلسطينية

أبو ظريفة: الفصائل لم تخول هنية بالتوقيع على ورقة التفاهمات مع لجنة الانتخابات

أبو ظريفة: الفصائل لم تخول هنية بالتوقيع على ورقة التفاهمات مع لجنة الانتخابات
جانب من اجتماع الفصائل بلجنة الانتخابات المركزية أمس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة: إن الفصائل الفلسطينية لم تخول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بالتوقيع على ورقة التفاهمات مع لجنة الانتخابات المركزية بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين بغزة.

وأكد أبو ظريفة، وفق (الجديد الفلسطيني)، أن توقيع هنية على الورقة جاء بطلب من لجنة الانتخابات المركزية بضرورة وجود توقيع حماس على الورقة.

وأضاف أبو ظريفة: "جرى توقيع إسماعيل هنية على ورقة التفاهمات لتعطي اطمئنان على أن حركة حماس جادة في الموافقة على إجراء الانتخابات، وإن كانت أعلنت مسبقاً أنها تريد الانتخابات رزمة واحدة وبالتزامن".

وأشار أبو ظريفة، إلى أن الكل أجمع على ضرورة إجراء الانتخابات في إطار التوافق الوطني، وأن تكون انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، لافتاً إلى أن التحضير للانتخابات يتطلب كافة الجهود من الجميع في إطار اجماع الكل الفلسطيني.

وبيّن أنه تم الموافقة على التتالي في موضوع الانتخابات التشريعية أولاً ورئاسية ثانياً، بالإضافة إلى ضرورة إصدار مرسوم رئاسي بهاتين الخطوتين، مشدداً على أن الفصائل تمسكت على ضرورة اجراء انتخابات متتالية بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

وبين أبو ظريفة، أنه مطلوب الآن دعوة لاجتماع قيادي على مستوى الأمناء العاميين؛ لبحث كل سبل التي تتعلق كيف تكون انتخابات شاملة حرة يشارك كل فيها الكل الفلسطيني.


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