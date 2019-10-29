ملادينوف: يجب الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أنه يجب الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، بما يتماشى مع الدور الخاص والتاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وقال ملادينوف في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "التقيت اليوم بمدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب في القدس، وتحدثنا عن دور الأردن".
وأضاف ملادينوف، أن الأردن يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وهو شريك حيوي للأمم المتحدة في جهودنا المشتركة نحو السلام على أساس حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، بناءً على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.
أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أنه يجب الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، بما يتماشى مع الدور الخاص والتاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وقال ملادينوف في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "التقيت اليوم بمدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب في القدس، وتحدثنا عن دور الأردن".
وأضاف ملادينوف، أن الأردن يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وهو شريك حيوي للأمم المتحدة في جهودنا المشتركة نحو السلام على أساس حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، بناءً على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.
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