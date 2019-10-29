ملادينوف: يجب الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس

المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أنه ‏يجب الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، بما يتماشى مع الدور الخاص والتاريخي للمملكة ⁧‫الأردنية الهاشمية بصفتها الوصي على الأماكن المقدسة ⁧‫الإسلامية‬⁩ والمسيحية‬⁩ في القدس.



وقال ملادينوف في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "‏التقيت اليوم بمدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب في ⁧القدس‬⁩، وتحدثنا عن دور الأردن".



وأضاف ملادينوف، أن الأردن يلعب‬⁩ دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وهو شريك حيوي للأمم المتحدة‬⁩ في جهودنا المشتركة نحو السلام على أساس حل الدولتين بين ⁧‫إسرائيل‬⁩ وفلسطين‬⁩، بناءً على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.