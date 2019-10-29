الرئيس يؤكد حرصه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإنجازها

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حرصه على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإنجازها.





جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر ونائبه هشام كحيل، بعد اجرائه لقاءات مكثفة في الضفة الغربية وقطاع غزة بحسب "وفا".





وحضر اللقاء، رئيس الوزراء محمد اشتيه، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، والمستشار القانوني لسيادته علي مهنا.

رام الله - دنيا الوطن