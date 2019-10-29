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تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما.

وأفادت رئاسة الحكومة بإعفاء وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي من مهامه على أن يتولى وزير العدل الحالي كريم الجموسي المنصب بالنيابة بدلا منه بحسب (د ب أ).

والزبيدي وزير مستقل، وكان من بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

كما أعفي وزير الخارجية خميس الجهيناوي المحسوب على حزب "حركة نداء تونس" الفائز بانتخابات 2014 من مهامه، فيما سيتولى صبري البشطبجي كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المهام بدلا عنه.

وأقيل كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني المحسوب أيضا على حزب نداء تونس من مهامه كذلك.

تأتي الاقالات بعد أقل من أسبوع من استلام الرئيس الجديد قيس سعيد منصبه رئيسا جديدا لتونس.

وبحسب الدستور، فإن الإقالات في المناصب العليا بالدولة تتم بالتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

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