شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ (أفرات)

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ (أفرات)
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم على وضع أعمدة كهرباء في موقع التلة الجبلية المعروفة باسم "خلة النحلة" المقابلة لقرية ارطاس، جنوب مدينة بيت لحم، وذلك في إطار المحاولات الرامية لتشريع البؤرة الاستيطانية في هذه المنطقة، وهي جزء من سلسلة خطوات من أجل ذلك، تكثفت خلال العامين الماضيين.

وسبق هذه الخطوة قيام جرافات الاحتلال بعمليات تجريف في هذه التلة، وعملت على فتح الطريق التي توصل التلة إلى البؤرة الاستيطانية (جفعات ايتمار)، التي كانت قد أغلقتها قوات الاحتلال قبل نحو أربع سنوات في أعقاب قرار للمحكمة العليا، رداً على التماس تقدم به أهالي التلة هناك، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وجاءت كل هذه النشطات والخطوات الاستيطانية بعد إقدام عدد من المستوطنين قبل نحو العام على العودة الى موقع "خلة النحلة"، التي تبلغ مساحة إجمالي الأراضي فيها نحو 400 دونم، حيث أقاموا عدداً من المنازل المتنقلة، ورفعوا العلم الإسرائيلي عليها، ومدوا خطوطاً للكهرباء بشكل مؤقت.

وقال حسن بريجية، منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إن عدداً من نشطاء اليمين المتطرفين الذين يقطنون في مستوطنة (أفرات) جاؤوا إلى الموقع بعد هذه السنوات من إخلائه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القرارات القضائية الإسرائيلية هي قرارات شكلية وفورية وغير دائمة.

وأوضح أن هؤلاء جاؤوا إلى الموقع بعد تشجيعهم من قبل وزراء وجمعيات استيطانية متطرفة، سبق أن زارت الموقع، من بينهم وزير الزراعة الإسرائيلي.

وقال: إن المخطط هو إقامة هذه البؤرة وربطها بمستوطنة (افرات) التي تتمدد بشكل طولي وبطريقة مذهلة، وهي تبدأ من أقصى جنوب بيت لحم على أراضي الخضر؛ لتصل إلى أقصى أراضٍ في الشرق، ومن ثم لتتحول باتجاه مستوطنة (هار حوماه) التي أصبحت أحد أحياء القدس الغربية، وهو جزء من مخطط ما يُسمى "القدس الكبرى" الذي تنفذه إسرائيل على نار هادئة.

أخبار ذات صلة

الرئيس يؤكد حرصه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإنجازها

الرئيس يؤكد حرصه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإنجازها

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ &#34;أفرات&#34;

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ "أفرات"

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً من قلقيلية أثناء عمله داخل أراضي 48

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً من قلقيلية أثناء عمله داخل أراضي 48

البرلمان العربي يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية

البرلمان العربي يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية

&#34;المُطلع&#34; يطالب الحكومة بتحويل نصف الديون المترتبة عليها بشكل فوري

"المُطلع" يطالب الحكومة بتحويل نصف الديون المترتبة عليها بشكل فوري

الخضري: التوافق على إجراء الانتخابات الفلسطينية ضرورة وطنية واستحقاق دستوري

الخضري: التوافق على إجراء الانتخابات الفلسطينية ضرورة وطنية واستحقاق دستوري

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ &#34;أفرات&#34;

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ "أفرات"

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ (أفرات)

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ (أفرات)

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً من قلقيلية أثناء عمله داخل أراضي 48

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً من قلقيلية أثناء عمله داخل أراضي 48

البرلمان العربي يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية

البرلمان العربي يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من جنين على حاجز عسكري قرب الخليل

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من جنين على حاجز عسكري قرب الخليل

الهندي: تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس قيس سعيد

الهندي: تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس قيس سعيد

منوعات

&#34;بلوك&#34; مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

"بلوك" مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

متصلة تغازل عمرو أديب: &#34;بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة&#34;

متصلة تغازل عمرو أديب: "بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة"

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

عربي

تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

السعودية تعلن عن اتفاقيات بـ 15 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

السعودية تعلن عن اتفاقيات بـ 15 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

اشتباك غير مسبوق بين قوات النظام والقوات التركية بسوريا أدى لسقوط قتلى

اشتباك غير مسبوق بين قوات النظام والقوات التركية بسوريا أدى لسقوط قتلى

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي