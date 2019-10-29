شؤون فلسطينية

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً من قلقيلية أثناء عمله داخل أراضي 48

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً من قلقيلية أثناء عمله داخل أراضي 48
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، شاباً من مدينة قلقيلية، أثناء عمله داخل أراضي الـ 48 .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب حسين علي ابتلي (20 عاماً) من مدينة قلقيلية من مكان عمله داخل أراضي الـ 48.

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