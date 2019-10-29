الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً من قلقيلية أثناء عمله داخل أراضي 48



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب حسين علي ابتلي (20 عاماً) من مدينة قلقيلية من مكان عمله داخل أراضي الـ 48.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، شاباً من مدينة قلقيلية، أثناء عمله داخل أراضي الـ 48 .