الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً من قلقيلية أثناء عمله داخل أراضي 48
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، شاباً من مدينة قلقيلية، أثناء عمله داخل أراضي الـ 48 .
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب حسين علي ابتلي (20 عاماً) من مدينة قلقيلية من مكان عمله داخل أراضي الـ 48.
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، شاباً من مدينة قلقيلية، أثناء عمله داخل أراضي الـ 48 .
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب حسين علي ابتلي (20 عاماً) من مدينة قلقيلية من مكان عمله داخل أراضي الـ 48.
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