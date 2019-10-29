البرلمان العربي يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد البرلمان العربي، دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية كمدخل لإنهاء الانقسام.



وأضاف البرلمان، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن لجنة فلسطين فيه عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس البرلمان، مشعل السلمي، وحضور عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، نائب رئيس اللجنة، عزام الأحمد، وأعضاء اللجنة، استعرضت خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.



وتابع البيان أن اللجنة أعدت مشروع قرار لدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة، ودعوة كافة أطياف الشعب الفلسطيني، وجميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة فيها، والتي دعا لها الرئيس محمود عباس، باعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام، مضيفاً أن مشروع القرار، سيعرض على جلسة البرلمان العربي، التي ستعقد يوم الخميس المقبل.



وطالبت لجنة فلسطين، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، بدعم إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وقطاع غزة، كما أعدت مذكرة بشأن مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.



وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، مؤكدة التمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وبكافة الاتفاقيات التي تُفضي إلى إقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وعلى حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.



ودعت إلى إطلاق عملية سلام برعاية دولية لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والتصدي لمحاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكلفت رئيس البرلمان العربي بمخاطبة برلمانات ودول العالم للتصويت لتجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) لثلاث سنوات مقبلة، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2019.