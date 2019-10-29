شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية

البرلمان العربي يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد البرلمان العربي، دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية كمدخل لإنهاء الانقسام.

وأضاف البرلمان، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن لجنة فلسطين فيه عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس البرلمان، مشعل السلمي، وحضور عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، نائب رئيس اللجنة، عزام الأحمد، وأعضاء اللجنة، استعرضت خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وتابع البيان أن اللجنة أعدت مشروع قرار لدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة، ودعوة كافة أطياف الشعب الفلسطيني، وجميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة فيها، والتي دعا لها الرئيس محمود عباس، باعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام، مضيفاً أن مشروع القرار، سيعرض على جلسة البرلمان العربي، التي ستعقد يوم الخميس المقبل.

وطالبت لجنة فلسطين، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، بدعم إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وقطاع غزة، كما أعدت مذكرة بشأن مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأشادت بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، مؤكدة التمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وبكافة الاتفاقيات التي تُفضي إلى إقامة دولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وعلى حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.

ودعت إلى إطلاق عملية سلام برعاية دولية لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والتصدي لمحاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكلفت رئيس البرلمان العربي بمخاطبة برلمانات ودول العالم للتصويت لتجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) لثلاث سنوات مقبلة، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2019.

أخبار ذات صلة

الرئيس يؤكد حرصه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإنجازها

الرئيس يؤكد حرصه إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإنجازها

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ &#34;أفرات&#34;

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ "أفرات"

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ (أفرات)

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ (أفرات)

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً من قلقيلية أثناء عمله داخل أراضي 48

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً من قلقيلية أثناء عمله داخل أراضي 48

&#34;المُطلع&#34; يطالب الحكومة بتحويل نصف الديون المترتبة عليها بشكل فوري

"المُطلع" يطالب الحكومة بتحويل نصف الديون المترتبة عليها بشكل فوري

الخضري: التوافق على إجراء الانتخابات الفلسطينية ضرورة وطنية واستحقاق دستوري

الخضري: التوافق على إجراء الانتخابات الفلسطينية ضرورة وطنية واستحقاق دستوري

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ &#34;أفرات&#34;

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ "أفرات"

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ (أفرات)

مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء مقابل أرطاس تمهيداً لربط بؤرة استيطانية لـ (أفرات)

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً من قلقيلية أثناء عمله داخل أراضي 48

الشرطة الإسرائيلية تعتقل شاباً من قلقيلية أثناء عمله داخل أراضي 48

البرلمان العربي يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية

البرلمان العربي يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من جنين على حاجز عسكري قرب الخليل

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من جنين على حاجز عسكري قرب الخليل

الهندي: تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس قيس سعيد

الهندي: تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس قيس سعيد

منوعات

&#34;بلوك&#34; مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

"بلوك" مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

متصلة تغازل عمرو أديب: &#34;بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة&#34;

متصلة تغازل عمرو أديب: "بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة"

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

عربي

تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

السعودية تعلن عن اتفاقيات بـ 15 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

السعودية تعلن عن اتفاقيات بـ 15 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

اشتباك غير مسبوق بين قوات النظام والقوات التركية بسوريا أدى لسقوط قتلى

اشتباك غير مسبوق بين قوات النظام والقوات التركية بسوريا أدى لسقوط قتلى

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي