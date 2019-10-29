"المُطلع" يطالب الحكومة بتحويل نصف الديون المترتبة عليها بشكل فوري





رام الله - دنيا الوطنطالب مجلس إدارة مستشفى (الأوغستا فكتوريا)، (المطلع)، السلطة الفلسطينية بتسديد نصف مبلغ الديون المتراكمة عليها بشكل فوري، الأمر الذي يسمح للمستشفى بالحفاظ على جودة الرعاية الصحية التي يقدمها للمرضى.وقال المستشفى في بيان له: إن عدم دفع الحكومة تكاليف العلاج والتي بلغت 45 مليون يورو، يهدد الاستدامة المالية له.وأوضح المطلع، أنه في حال عدم تحويل هذه الدفعة بشكل فوري، سيؤدي ذلك إلى المزيد من التقليص في خدمات الرعاية الصحية لمرضي السرطان، بما فيهم الأطفال.وأكد أن هناك حاجة لمزيد من النقاش مع السلطة خلال الأشهر المقبلة لمعالجة هذا الوضع المتكرر، والمستمر فيما يتعلق بعدم تسديد المبالغ المترتبة في موعدها.