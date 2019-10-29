السعودية تعلن عن اتفاقيات بـ 15 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية اليوم "الثلاثاء" عن توقيع 23 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار.



وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تم توقيع الاتفاقيات خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي بدأت أعمالها اليوم في الرياض .



وجرى توقيع الاتفاقيات ضمن حفل أقامته هيئة الاستثمار على هامش فعاليات المبادرة تحت شعار استثمر في السعودية، حيث تضمنت الاتفاقيات عددا من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها قطاع الطاقة والمياه، إضافة إلى قطاع الدواء والخدمات اللوجستية والبتركيماويات والتقنية وريادة الأعمال والابتكار.



وأكد محافظ الهيئة إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أنه في الوقت الذي يشاهد فيه حضور المستثمرين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم إلى مبادرة مستقبل الاستثمار التي تعد منصة عالمية لبحث أفق مستقبل الاستثمار العالمي وتوجهاته، وتأتي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم لتشير إلى قوة وتنوع الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية.



وقد أعلنت هيئة الاستثمار في تقريرها الربع سنوي الثالث، الذي أصدرته بالتزامن مع انطلاق فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار؛ أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار الأجنبي بلغ 251 رخصة، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وذكرت الهيئة أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 809 تراخيص، شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، وبإضافة مجموع العدد التراكمي على مدى الأرباع الثلاثة الماضية خلال العام الحالي والتي بلغت 809 تراخيص استثمارية، فإن الهيئة تسجل بذلك أكبر عدد للتراخيص السنوية على مدى التسعة أعوام الماضية، أي منذ عام 2010.