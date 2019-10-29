عربي

(رويترز): الرئيس عون يدرس ورقة استقالة الحريري ولن يطلب منه تصريف الأعمال

(رويترز): الرئيس عون يدرس ورقة استقالة الحريري ولن يطلب منه تصريف الأعمال
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية، لوكالة (رويترز) بأن الرئيس ميشال عون، يدرس ورقة استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، ولن يطلب من حكومته تصريف الأعمال.

وجاء في كتاب استقالة الحريري ما يلي:

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المحترم، تحية وبعد، عملاً بالأصول الدستورية، ونظراً للتحديات الداخلية التي تواجه البلاد ولقناعتي بضرورة إحداث صدمة إيجابية، وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة التحديات، والدفاع عن المصالح العليا للبنانيين، أتقدم باستقالة حكومتي، متمنياً لفخامتكم التوفيق.

وتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول فائق الاحترام.

وقد قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، استقالته إلى الرئيس ميشال عون على خلفية استمرار الأزمة، ودخول مظاهرات الاحتجاج في لبنان يومها الـ 13، وكانت استقالة الحكومة من بين مطالب المتظاهرين.


أخبار ذات صلة

تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

تونس تُقيل إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما

السعودية تعلن عن اتفاقيات بـ 15 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

السعودية تعلن عن اتفاقيات بـ 15 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

اشتباك غير مسبوق بين قوات النظام والقوات التركية بسوريا أدى لسقوط قتلى

اشتباك غير مسبوق بين قوات النظام والقوات التركية بسوريا أدى لسقوط قتلى

الأردن يدعو إسرائيل للإفراج عن اثنين من مواطنيه معتقلين منذ شهرين

الأردن يدعو إسرائيل للإفراج عن اثنين من مواطنيه معتقلين منذ شهرين

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي

علاوي: ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام حسين

علاوي: ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام حسين

شاهد: رئيس الوزراء اللبناني يُقدّم استقالته استجابة لمطالب الشعب

شاهد: رئيس الوزراء اللبناني يُقدّم استقالته استجابة لمطالب الشعب

الحريري يُلوح باستقالة الحكومة اللبنانية

الحريري يُلوح باستقالة الحكومة اللبنانية

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية

البرلمان العربي يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من جنين على حاجز عسكري قرب الخليل

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من جنين على حاجز عسكري قرب الخليل

الهندي: تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس قيس سعيد

الهندي: تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس قيس سعيد

سلطة النقد تعقد لقاء مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات

سلطة النقد تعقد لقاء مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات

63 عامًا على مذبحة كفر قاسم

63 عامًا على مذبحة كفر قاسم

محافظ طولكرم: أحد قتلة الطفل عباس تم حجزه لدى الاحتلال

محافظ طولكرم: أحد قتلة الطفل عباس تم حجزه لدى الاحتلال

منوعات

&#34;بلوك&#34; مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

"بلوك" مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

متصلة تغازل عمرو أديب: &#34;بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة&#34;

متصلة تغازل عمرو أديب: "بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة"

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

عربي

السعودية تعلن عن اتفاقيات بـ 15 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

السعودية تعلن عن اتفاقيات بـ 15 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

اشتباك غير مسبوق بين قوات النظام والقوات التركية بسوريا أدى لسقوط قتلى

اشتباك غير مسبوق بين قوات النظام والقوات التركية بسوريا أدى لسقوط قتلى

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي

علاوي: ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام حسين

علاوي: ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام حسين